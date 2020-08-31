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Житель Брасова подарил благотворительному фонду старинную книгу

31 августа 16:23 Общество
Житель Брасова подарил благотворительному фонду старинную книгу
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Житель райцентра Брасово Андрей Арцукевиц вручил старинную книгу 1875 года издания, которая принадлежала управляющему находившейся в Брасове усадьбы Великого княза Михаила Романова Николаю Лавриновскому, председателю наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».Об этом сообщила пресс-служба правительства Брянской области.

Свой дар он передал по завершении церемонии открытия в культурно-досуговом центре Брасовского района состоялось открытие передвижной стендовой экспозиции Брянского государственного краеведческого музея «Дороги и судьбы Императорской семьи на Брянской земле». Так он откликнулся на призыв Анны Громовой «Создадим музей вместе». Будущий музей планируется создать в рамках проекта «Императорский маршрут» и посвятить династии Романовых и ее следу на Брянщине. В этом контексте Анна Громова призвала жителей Брянщины помочь в поиске предметов, так или иначе связанных с императорским домом.

Сама выставка произвеля на Анну Громову хорошее впечатление.

Вы успешно и удачно справились с этой задачей, все очень гармонично смотрится. Каждый турист, путешествующий по Императорскому маршруту, многое бы отдал, чтобы увидеть такое замечательное представление в Брянском крае и его связи с императорским домом Романовых. И я считаю, что эта выставка как раз выполняет такую задачу, и выполняет она ее блестяще. Поэтому, дорогие друзья, мне кажется, что сюда, без всяких сомнений, нужно приводить брянских школьников, нужно приглашать студентов, потому что уровень очень хороший. Нужно обязательно, чтобы были хорошо выверенные тексты экскурсоводов, чтобы столько же, сколько есть информации на этих стендах, чтобы не меньше информации прозвучало от сопровождения этой выставки. По крайней мере, она достойно того, чтобы ее хорошо и глубоко осветить. Сама динамика выставки завораживает. Она как бы вовлекает в себя. Такой мощный водоворот связей Брянского края с императорским домом Романовых не может никого оставить равнодушным. Поэтому я благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этой выставки, замечательный творческий коллектив, который мы видели, дорогих коллег-историков — всех тех, кто приложил усилия для того, чтобы наша общая работа начиналась, — сказала Анна Громова.

Брянская область входит в Императорский маршрут. Все это произошло благодаря интересному прошлому нашего замечательного края, благодаря нашим историкам, нашим краеведам и благодаря Вам, уважаемая Анна Витальевна. Ведь действительно, если мы не будем помнить наше прошлое, то мы не будем иметь будущего. А прошлое у нашей страны и нашего замечательного края героическое, прекрасное, поэтому, чем больше наши дети, представители подрастающего поколения будут изучать исторические места, связанные с династией Романовых, а также с другими важными событиями, тем больше у нас шансов, что наша страна и наша область будут и дальше процветать и развиваться.

Я хочу обратиться с большой просьбой к нашим преподавателям, к нашим руководителям образовательных структур — нам всем предстоит продолжить очень большую работу по изучению нашей истории, и я уверен, что совместными усилиями мы будем воспитывать в нашем молодом поколении все самое доброе и хорошее. Как правильно сказала Анна Витальевна: дорогу осилит идущий. И еще раз скажу спасибо всем тем, кто нас наставляет на эту правильную дорогу и кто указывает нам маршрут, — отметил в ответном выступлении замгубернатора Александр Коробко.

Фонд при поддержке губернатора Александра Богомаза занялся реконструкцией парка Великокняжеской усадьбы Брасово (п. Локоть) осенью 2019 года. Для этого фонд привлек ООО «Парковая Реставрация», портфолио которых включает, в частности, музей-усадьбу «Кусково», Воронцовский парк, резиденция президента РФ «Мейендорф», музей-усадьбу «Царицыно» и другие.

Проект воссоздания усадьбы Брасово предполагает восстановление ограды, входной группы, большого и малого фонтанов, цветников, а на дальнуюю перспективу — построить парковый павильон на месте великокняжеского дворца.

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