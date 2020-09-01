На Брянщине введут в строй семь спортивных объектов

На совещании со своими заместителями, состоявшемся накануне, губернатор Александр Богомаз обсудил развитие спортивной инфраструктуры региона. Об этом сообщило правительство Брянской области.
В регионе должны быть введены в строй семь новых спортивных объектов. Из них Ледовый дворец и бассейн будут сданы в самое ближайшее время. Готовность оставшихся пяти оценивается в 90%, а сроки сдачи намечены на сентябрь и октябрь. Оставшиеся пять будут завершены в следующем году.
Губернатор поставил задачу обеспечить каждый райцентр бассейном, Ледовым дворцом, физкультурно-оздоровительным комплексом и современным футбольным полем. Одновременно по всей Брянщине обустраиваются спортивные площадки возле новостроек.
Недавно на строительстве Дворца единобортсв в Брянске побывал вице-премьер Марат Хуснуллин, =высоко оценивший темпы его строительства. Дворец готов более чем на 45%, а строительство идет с опережением графика. К концу года его готовность составит не меньше 65%.
У спортивной школы «Спартак» заканчивается строительство футбольного поля с беговыми дорожками. На спорплощадку установили все нужное оборудование, работы завершатся 17 сентября.
Закупается оснащение для малых спортплощадок в Брасовском, Рогнединском, Унечском, Жирятинском, Дубровском районе и в Сельцо. Три площадки в Рогнединском, Жирятинском районах и в Сельцо уже готовы. Остальные смогут принять первых спортсменов до 15 сентября.
Новое оборудование и инвентарь были закуплены для школ олимпийского резерва СШОР «Русь», СШОР по лыжным гонкам и СШОР по спортивной гимнастике. Оно обошлось в 26,76 млн рублей. Это самоходная техника для прокладывания лыжных трасс, закуплено спортивное оборудование по базовым видам спорта и подобное. Оснащение школ олимпийского резерва не обновлялось 15 лет.
Для футбольного поля спортивной школы «Электрон» в Унечском районе еще весной должны были закупить комплекты искусственного покрытия. Олнако поставщик оказался недобросовестным, и контракт с ним пришлось расторгнуть. Новый поставщик гарантирует выполнить поставку до 10 сентября.
Для СШОР «Сталь» купили оборудование общефизической и специальной подготовки на 4,44 млн рублей.
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