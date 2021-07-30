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Брянская область обогнала Европу в урожайности рапса

2021, 30 июля 08:30 Экономика
Брянская область обогнала Европу в урожайности рапса
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В региональном правительстве назвали рапс наиболее перспективной лесохозяйственной культурой.

В Брянской области бьет рекорды урожай рапса. Такая информация прозвучала на семинаре по вопросу технологии возделывания и уборки рапса, который прошел на базе хозяйства сына брянского губернатора в Погарском районе.

«Самая большая урожайность рапса в Европе – 35,7 ц/га. У нас на сегодняшний день урожайность 43 ц/га, а в некоторых хозяйствах – от 65 до 70 ц/га. В КФХ «Платон» в Севском районе урожайность 60–65 ц/га», – сообщил замгубернатора Борис Грибанов.

«Для нашей Брянской области эта культура новая, но уже на начальном этапе возделывания урожайность рапса достаточно высокая. Я думаю, что это только начало. В дальнейшем эта культура будет занимать все большие и большие площади. Рекорды, которые есть в Европе, наши аграрии уже побили по многим направлениям. От этого чувство гордости переполняет», – заявил заместитель председателя областной Думы Виталий Беляй.

По словам руководителя ООО «Меленский картофель», сына брянского губернатора Романа Богомаза, специалистам хозяйства пришлось немало потрудиться, чтобы получить рекордный урожай: потребовалось внести все необходимые минеральные удобрения, провести комплекс защиты растений от болезней, вредителей и сорняков.

«К нам буквально месяц назад приезжали ведущие ученые Республики Беларусь. К их мнению прислушивается весь Минсельхоз Республики Беларусь. Это институт в Жодино, специалисты, которые поработали и в Европе. Когда они увидели рапс, сказали: «Роман Александрович, нам тут делать нечего. Расскажите, пожалуйста, как вы этого добиваетесь». Но еще более приятно мне было, когда у ведущих ученых на первой же планерке в Министерстве сельского хозяйства спросили о поездке и как они нас учили, то представители науки сказали, что для того, чтобы в Белоруссии достичь таких результатов, надо ехать учиться в Брянскую область», – также сообщил Богомаз-младший.

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