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Брянские эксперты обсудили китайский опыт в развитии предприятий

2023, 17 марта 09:09 Экономика
Брянские эксперты обсудили китайский опыт в развитии предприятий
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Брянские эксперты обсудили внедрение китайского опыты в развитии промышленности и предпринимательства. 

Президент России Владимир Путин провёл совещание на Улан-Удэнском авиационном заводе в Бурятии. Речь шла о развитии дальневосточных городов и перспективах восстановления экономического роста за счет повышения ответственности предприятий.

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили возможность адаптации опыта Китайской народной республики в плане взаимодействия государства и бизнеса для развития отечественной промышленности. 

Так, ректор БГИТУ Валерий Егорушкин привел слова Владимира Путина на заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Глава государства оценил выстраивания баланса между расширением экономических свобод и интересами общества, фразой «Это тонкая работа».

«Да, готовых рецептов в процессе развития нет, новые вызовы требуют новых решений. И здесь, соглашусь с Президентом, лучше самостоятельно исполнить выпавшую на нашу долю тонкую работу, нежели заимствовать чей бы то ни было опыт», –  отметил эксперт.

Егорушкин подчеркнул, что простота заимствования чужого опыта иллюзорна.

«Нам предстоит самим искать свой путь. Это потребует больше усилий, внимания к мелочам и нюансам, но зато позволит найти более эффективные, целесообразные, тонкие решения», –  заключил эксперт.

Гендиректор регоператора «Чистая планета» Владимир Чашников вспомнил китайский путь развития экономики. 

«После Великого Китайского голода в начале 60-х, жертвами которого стало, по разным оценкам, от 16 до 45 миллионов человек, и долгого балансирования на грани полного экономического краха, прагматики в Коммунистической партии Китая начали реформы. Китайское руководство начало с мотивации рабочих и крестьян. Первое, что посчитали нужным сделать китайские руководители, было устранение экономического неравенства», –  напомнил эксперт.

Он процитировал программный документ о социально-экономическом развитии Китая «Белая книга»: «Отстаивая концепцию «Человек превыше всего», Китай удовлетворяет растущие с каждым днем потребности народа в области материальной культуры, идет по пути всеобщего обогащения, делая так, чтобы весь народ мог пользоваться плодами развития».

Владимир Чашников добавил, что Россия самостоятельно нашла такой вектор развития. 

«Безрассудная экономическая политика 90-х в прошлом, и страна всё в большей степени оправдывает гордый статус социального государства, зафиксированный в Конституции. 

Не стану перечислять факты, доказывающие этот тезис – их бесчисленное множество. Это и регулярная индексация пенсий, и «материнский капитал», и программы поддержки молодых специалистов, и, конечно же, социальные гарантии участникам специальной военной операции. Именно чувство защищённости, социальной справедливости оказывается наилучшим стимулом. Когда люди ощущают, что они нужны стране, то готовы ударно поработать в интересах страны. И когда эта наипервейшая задача решена, все остальные оказываются лишь частностями», –  заключил эксперт.

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