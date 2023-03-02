Брянские эксперты оценили развитие бизнеса в в новых условиях

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили адаптацию предпринимательства к современным реалиям.

Президент России Владимир Путин встретился с руководством организации «Деловая Россия». Там говорили о мерах поддержки бизнеса. Также глава страны примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Развитие предпринимательства в современных условиях прокомментировали брянские участники «Экспертного клуба».

Так, ректор БГИТУ Валерий Егорушкин отметил, что бизнес смог преодолеть санкционное давление. И об этом говорил Президент в своём Послании Федеральному собранию.

«Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что многие базовые гражданские отрасли отечественной экономики за прошлый год не только не сократили, а значительно нарастили производство. Это касается и гражданского строительства, и сельхозпроизводства, и обрабатывающей промышленности», – подчеркнул эксперт.

Также Егорушкин уверен, что важным индикатором является и рынок труда — за этот период безработица снизилась и достигла исторического минимума

«Постоянный конструктивный диалог бизнеса и власти не оставляет сомнений в том, что все возникающие или старательно создаваемые извне проблемы будут решены, и наша страна продолжит своё развитие», – заключил эксперт.

Гендиректор регоператора «Чистая планета» Владимир Чашников уверен, что бизнес не знает статики и непрерывно адаптируется.

«Бизнес постоянно ищет пути развития, анализирует, экспериментирует, меняет подходы, технологии, логистику. Если было бы по-другому, то не было бы необходимости в менеджерах и предпринимателях – их вполне можно было бы заменить простенькими алгоритмами или клерками», – отметил Чашников.

Эксперт также заметил, что условия не изменились, а продолжают это делать и носят характер непредсказуемых и непрогнозируемых.

«Может ли тогда существовать бизнес, работающий «по инерции», ведущий дела «аз южуал» – «как обычно»? Нет. Он обречён. Но экономика России выстояла, все за рубежом считали, что мы должны были упасть, а мы движемся вперёд. Это говорит о том, что предприниматели не избрали для себя «инерционное поведение», – подчеркнул эксперт.

Чашников поддержал слова Президента России о том, что преодолеть риски в экономике помогла во многом частная инициатива, малое и среднее предпринимательство.

«Соглашусь с Президентом и выражу надежду, что и в дальнейшем сложные условия окажутся для отечественного не гибельными, а стимулирующими», – заключил эксперт.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Брянской области Руслан Егоров подчеркнул, что глава страны отводит ведущую роль делового сегмента в выстраивании экономического баланса государства.

«Не секрет, что роль всего бизнеса в ВВП страны была и остается очевидно высокой: крупный бизнес, государственные компании и корпорации – 50%; МСП – 20%. Отрадно и то, что по данным Корпорации МСП, число представителей малого и среднего предпринимательства в России превысило в феврале 2023 года 6 млн.! И это оказалось рекордом с середины 2019 года и последовавшим за этим периодом пандемии!» – отметил эксперт.

Такие результаты по мнению эксперта являются следствием мер господдержки.

Также Руслан Егоров отметил вклада предпринимателей в поддержку специальной военной операции.

«Так, например, в Брянской области, благодаря регулярному вкладу представителей бизнеса и предприятий региона, благотворительный фонд «Во имя Отечества» смог обеспечить передачу военнослужащим многочисленной помощи, среди которой: печи «буржуйка», консервы, сладости, средства гигиены, тёплые вещи и обувь, маскхалаты, тепловизоры, аккумуляторы, укрывной материал и все самое необходимое. Общая сумма собранных средств за 2 месяца превышает 50 млн. руб. Что в явном виде показывает степень ответственности бизнеса и общества в целом» – заключил эксперт.