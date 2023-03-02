Город32

Брянские эксперты оценили развитие бизнеса в в новых условиях

2023, 02 марта 09:42 Экономика
Брянские эксперты оценили развитие бизнеса в в новых условиях
Источник фото

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили адаптацию предпринимательства к современным реалиям. 

Президент России Владимир Путин встретился с руководством организации «Деловая Россия». Там говорили о мерах поддержки бизнеса. Также глава страны примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. 

Развитие предпринимательства в современных условиях прокомментировали брянские участники «Экспертного клуба»

Так,  ректор БГИТУ Валерий Егорушкин отметил, что бизнес смог преодолеть санкционное давление. И об этом говорил Президент в своём Послании Федеральному собранию.

«Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что многие базовые гражданские отрасли отечественной экономики за прошлый год не только не сократили, а значительно нарастили производство. Это касается и гражданского строительства, и сельхозпроизводства, и обрабатывающей промышленности», – подчеркнул эксперт.

Также Егорушкин уверен, что важным индикатором является и рынок труда — за этот период безработица снизилась и достигла исторического минимума

«Постоянный конструктивный диалог бизнеса и власти не оставляет сомнений в том, что все возникающие или старательно создаваемые извне проблемы будут решены, и наша страна продолжит своё развитие», – заключил эксперт.

Гендиректор регоператора «Чистая планета» Владимир Чашников уверен, что бизнес не знает статики и непрерывно адаптируется. 

«Бизнес постоянно ищет пути развития, анализирует, экспериментирует, меняет подходы, технологии, логистику. Если было бы по-другому, то не было бы необходимости в менеджерах и предпринимателях – их вполне можно было бы заменить простенькими алгоритмами или клерками», – отметил Чашников.

Эксперт также заметил, что условия не изменились, а продолжают это делать и носят характер непредсказуемых и непрогнозируемых. 

«Может ли тогда существовать бизнес, работающий «по инерции», ведущий дела «аз южуал» – «как обычно»? Нет. Он обречён. Но экономика России выстояла, все за рубежом считали, что мы должны были упасть, а мы движемся вперёд. Это говорит о том, что предприниматели не избрали для себя «инерционное поведение», – подчеркнул эксперт.

Чашников поддержал слова Президента России о том, что преодолеть риски в экономике помогла во многом частная инициатива, малое и среднее предпринимательство. 

«Соглашусь с Президентом и выражу надежду, что и в дальнейшем сложные условия окажутся для отечественного не гибельными, а стимулирующими», – заключил эксперт.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Брянской области Руслан Егоров подчеркнул, что глава страны отводит ведущую роль делового сегмента в выстраивании экономического баланса государства.

«Не секрет, что роль всего бизнеса в ВВП страны была и остается очевидно высокой: крупный бизнес, государственные компании и корпорации – 50%; МСП – 20%. Отрадно и то, что по данным Корпорации МСП, число представителей малого и среднего предпринимательства в России превысило в феврале 2023 года 6 млн.! И это оказалось рекордом с середины 2019 года и последовавшим за этим периодом пандемии!» – отметил эксперт.

Такие результаты по мнению эксперта являются следствием мер господдержки.

Также Руслан Егоров отметил вклада предпринимателей в поддержку специальной военной операции.

«Так, например, в Брянской области, благодаря регулярному вкладу представителей бизнеса и предприятий региона, благотворительный фонд «Во имя Отечества» смог обеспечить передачу военнослужащим многочисленной помощи, среди которой: печи «буржуйка», консервы, сладости, средства гигиены, тёплые вещи и обувь, маскхалаты, тепловизоры, аккумуляторы, укрывной материал и все самое необходимое. Общая сумма собранных средств за 2 месяца превышает 50 млн. руб. Что в явном виде показывает степень ответственности бизнеса и общества в целом» – заключил эксперт.

Читайте также
Брянской медсестре Президент России присвоил почетное звание
28 февраля 11:05
Брянской медсестре Президент России присвоил почетное звание
Брянские эксперты обсудили перспективы отечественной науки
09 февраля 15:47
Брянские эксперты обсудили перспективы отечественной науки
Эксперты обсудили открытие новой школы в Брянске
04 февраля 18:10
Эксперты обсудили открытие новой школы в Брянске
22 человека ранены и четверо погибли на Брянщине из-за обстрелов
02 февраля 16:46
22 человека ранены и четверо погибли на Брянщине из-за обстрелов

Новости регионов

01.03.2023 11:52
Тема урока
Какие изменения ждут систему образования региона? Открытие новых «Точек роста», капремонт школ и изменения в школьном расписании… Об этом и многом другом шла речь в ходе прямого эфира, посвящённого приоритетным направлениям деятельности региональной системы образования в 2023 году. Прямой эфир на прошлой неделе провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области. На вопросы ответила
01.03.2023 10:55
В Смоленской области железнодорожники начали подготовку к весеннему паводку
В Смоленской области железнодорожники начали подготовку сооружений путевого хозяйства к пропуску ледохода, паводковых и ливневых вод. Противопаводковые мероприятия начинаются задолго до активного снеготаяния, чтобы минимизировать риски подтопления железнодорожного полотна и обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры. Планом работ предусмотрена очистка откосов насыпей и выемок от снега, что позволит предотвратить возможное проникновение в них воды. Круглосуточно
27.02.2023 09:00
Вместе в большой мир. Стань наставником для подростка из детского дома.
Благотворительный фонд «Дети наши» проводит набор и обучение волонтеров-наставников для ребят из интернатов Смоленска и области. Наставник для ребенка-сироты – это старший друг, который всегда будет на твоей стороне, сможет дать дельный совет, поддержать в сложной ситуации, это пример здоровых близких надежных отношений. Вопреки расхожему мнению, большинство воспитанников детских домов – подростки. После 12 лет

Актуальные темы

Происшествия
Женщина погибла в страшном ДТП на трассе в Брянском районе (ВИДЕО)
Происшествия
В районе поселка Добрунь в аварии пострадал человек
Лента новостей
Мужчина погиб при обстреле машины диверсантами в селе Любечане
Общество
Замминистра МВД России поучаствовал в митинге в Брянске
Лента новостей
Ещё две атаки произошло в приграничных района Брянщины

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Дворец единоборств в Брянске обеспечен связью
Дворец единоборств в Брянске обеспечен связью

«Ростелеком» организовал сетевую инфраструктуру для Дворца единоборств в Брянске.

Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области изменится в праздничные дни февраля и марта
Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области изменится в праздничные дни февраля и марта

В предпраздничные и праздничные дни, с 22 по 26 февраля и 8 марта 2023 года, изменится график движения некоторых пригородных поездов в Брянской области.

Владислав Шапша и Игорь Маковский обсудили вопросы функционирования электросетевого комплекса Калужской области
Владислав Шапша и Игорь Маковский обсудили вопросы функционирования электросетевого комплекса Калужской области

В ходе рабочей встречи, состоявшейся 1 марта 2023 в Калуге, генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский проинформировал губернатора Калужской области Владислава Шапшу о прохождении калужским филиалом компании отопительного периода, а также о реализованных мероприятиях по обеспечению устойчивого развития электросетевого комплекса региона.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.