Выставка достижений предприятий Брянской и Гомельской областей прошла в рамках бизнес-форума

Выставка достижений предприятий Брянской и Гомельской областей прошла в областном центре в рамках бизнес-форума «Брянск-Гомель». Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В областном центре проходит IV региональный бизнес-форум «Брянск-Гомель». Участие в нём принимают более ста предприятий из двух регионов.

В рамках форума состоялась выставка достижений Брянской и Гомельской областей. Совместные предприятия «Брянсксельмаш» и «Амкодор» представили образцы сельхозтехники. Также свою продукцию продемонстрировали «Брянский машиностроительный завод», «Клинцовский автокрановый завод», «Жуковский веломотозавод», «Группа Кремний Эл» и «Карачевский завод «Электродеталь».

В здании правительства работала зона дегустации продукции агропромышленного комплекс. Регион представили компании «Брянконфи», «Бежицкий хлебокомбинат», «Брянский хлебокомбинат №1», «Брянский молочный комбинат», «Сыр Стародубский», «Жуковское молоко», «Брянский сыродельный завод», «Трубчевский молочный комбинат», «Брянский гормолзавод», «Брянский мясоперерабатывающий комбинат». Из Гомельской области приехали представители кондитерской фабрики «Спартак», компаний «Гомельхлебопродукт», «Милкавита», «Рогачевский ММК».

Выставку посетили губернатор региона и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

«Будем и в дальнейшем объединять наши возможности на необъятном белорусско-российском рынке!» – подчеркнул Александр Богомаз.

