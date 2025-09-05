Выставка достижений предприятий Брянской и Гомельской областей прошла в рамках бизнес-форума

Выставка достижений предприятий Брянской и Гомельской областей прошла в областном центре в рамках бизнес-форума «Брянск-Гомель». Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В областном центре проходит IV региональный бизнес-форум «Брянск-Гомель». Участие в нём принимают более ста предприятий из двух регионов.
В рамках форума состоялась выставка достижений Брянской и Гомельской областей. Совместные предприятия «Брянсксельмаш» и «Амкодор» представили образцы сельхозтехники. Также свою продукцию продемонстрировали «Брянский машиностроительный завод», «Клинцовский автокрановый завод», «Жуковский веломотозавод», «Группа Кремний Эл» и «Карачевский завод «Электродеталь».
В здании правительства работала зона дегустации продукции агропромышленного комплекс. Регион представили компании «Брянконфи», «Бежицкий хлебокомбинат», «Брянский хлебокомбинат №1», «Брянский молочный комбинат», «Сыр Стародубский», «Жуковское молоко», «Брянский сыродельный завод», «Трубчевский молочный комбинат», «Брянский гормолзавод», «Брянский мясоперерабатывающий комбинат». Из Гомельской области приехали представители кондитерской фабрики «Спартак», компаний «Гомельхлебопродукт», «Милкавита», «Рогачевский ММК».
Выставку посетили губернатор региона и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.
«Будем и в дальнейшем объединять наши возможности на необъятном белорусско-российском рынке!» – подчеркнул Александр Богомаз.
03.09.2025 11:51
В дорогу за знаниями
Прекрасный подарок к новому учебному году получили 350 юных смолян, которые живут и учатся в сельской местности, а также их родители и педагоги. Сельским школам региона вручили новые автобусы. Директора образовательных учреждений получили ключи от 20 транспортных средств из рук губернатора Василия Анохина. Торжественная церемония прошла на центральной площади Смоленска. ГАЗы и ПАЗы отправились в 11 муниципальных образований. Они будут отвозить на занятия и возвращать домой учеников из удалённых
03.09.2025 11:50
Живая история
Музей-заповедник «Гнёздово» – один из крупнейших археологических комплексов в России и Европе. Это уникальное место, которое располагается всего в 12 км от областного центра, любят посещать смоляне. Также оно ежегодно привлекает тысячи туристов. За последние два года территория музейного комплекса значительно преобразилась благодаря проводимой здесь модернизации. На прошлой неделе «Гнёздово» посетил губернатор Василий Анохин, чтобы лично оценить результаты работ и обсудить с руководством комплекса дальнейшие
03.09.2025 11:49
Вклад в семью
Смоленские семьи, в которых рождается третий и последующие дети, могут рассчитывать на региональную помощь в погашении ипотеки. В дополнение к федеральной выплате в этом году была введена региональная – в размере до 550 тысяч рублей. По словам губернатора Василия Анохина, этой мерой поддержки уже воспользовались 23 многодетные семьи. «В рамках нацпроекта «Семья», который реализуется по поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина, многодетные
03.09.2025 11:48
Двадцать семь тысяч «квадратов»
Как идёт строительство межвузовского кампуса? В Смоленске продолжаются работы по возведению межвузовского кампуса. Подробнее о новом этапе реализации масштабного проекта рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, группа компаний «ЕКС» заключила государственный контракт с компанией «Единый заказчик в сфере строительства» по строительству и оснащению первой очереди кампуса. Отметим что Группа компаний «ЕКС» известна своими инфраструктурными проектами, в частности, по строительству объектов образования. Среди её проектов