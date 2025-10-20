Цифровая стратегия «Новых людей»: от гетто к порядку через технологии

Как новая программа по работе с мигрантами изменит Брянск

В президентский указ вошло большинство предложений «Новых людей». Алексей Нечаев с «Новыми людьми» годами продвигали идею жесткого цифрового контроля над миграцией.

И вот результат: новая концепция миграционной политики до 2030 года включает главные пункты их программы: «Мигрант ID», борьба с гетто, депортация нарушителей.

«Это отвечает запросу миллионов людей на умную миграционную политику!» — не скрывает удовлетворения Нечаев. Действительно, тема миграции — одна из самых болезненных для россиян.

Возможно, главный плюс программы: больше безопасности. Если доля иностранцев в каком-либо превысит установленный лимит, новых мигрантов туда просто не поселят. Прощай, криминальные гетто! Система отслеживает всё: где работает приезжий, сколько зарабатывает, с кем живет.

Теперь начинается самое интересное: реализация на местах. Москва уже месяц работает с новой системой, а с 2026-го подключится вся страна, в том числе и наша область.