Брянские фехтовальщики завоевали восемь медалей на турнире в Минске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Минске Республики Беларусь прошли соревнования по фехтованию. В них приняли участие спортсмены из Гомельской, Гродненской, Брестской, Минской, Смоленской, Московской, Брянской областей и города Минска.

Регион представил 21 человек. Брянцы завоевали четыре золотые,одну серебряную и три бронзовые медали. Первыми стали Ксения Ревуцкая, Полина Воронко, Дмитрий Аврамиди и Михаил Долгов.