Брянщина стала второй в России по посеву озимого рапса

Брянская область заняла второе месте в России по площади посева озимого рапса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне губернатор Брянской области провёл оперативное совещание. На нём обсудили итоги озимого сева зерновых культур и озимого рапса в сельхозпредприятиях.

Директор департамента сельского хозяйства Сергей Симоненко уточнил, что аграрии планировали посеять озимые культуры на площади 205 тысяч гектар. Однако было посеяно почти 210 тысяч гектар.

По площади посадки озимого рапса Брянская область вышла на второе месте в России. Потенциал урожая на будущий год составляет 50–60 центнеров с гектара