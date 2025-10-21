Брянщина стала второй в России по посеву озимого рапса
Брянская область заняла второе месте в России по площади посева озимого рапса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Накануне губернатор Брянской области провёл оперативное совещание. На нём обсудили итоги озимого сева зерновых культур и озимого рапса в сельхозпредприятиях.
Директор департамента сельского хозяйства Сергей Симоненко уточнил, что аграрии планировали посеять озимые культуры на площади 205 тысяч гектар. Однако было посеяно почти 210 тысяч гектар.
По площади посадки озимого рапса Брянская область вышла на второе месте в России. Потенциал урожая на будущий год составляет 50–60 центнеров с гектара
Читайте также
Новости регионов
Эксперты в экспорте
Смоленские компании одержали победу в федеральном этапе Всероссийской премии «Экспортёр года», впервые завоевав призовые места сразу в четырёх номинациях. Среди всех регионов России и городов федерального значения Смоленская область вошла в ТОП‑3 по количеству победителей. Это исторический результат для региона. «Конкурс ежегодно проводится среди крупных компаний, представителей малого и среднего бизнеса, а также ИП, добившихся выдающихся результатов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, услуг
Боевой опыт и новые компетенции
На прошлой неделе в регионе стартовал очный модуль обучения курсантов программы «Герои СВОего времени. Смоленск», реализуемой по поручению Президента РФ Владимира Путина. Проект направлен на подготовку управленческих кадров из числа бойцов, принимавших участие в СВО. Подробнее об обучении смолян рассказал губернатор Василий Анохин. Глава региона напомнил, что на предыдущих этапах программы были отобраны 26 человек.13 курсантов уже начали обучение, ещё 13 приступят
Инновации и традиции
Краткие итоги выставки «Золотая осень» для региона. Смоленская область приняла участие в 27‑й агропромышленной выставке «Золотая осень», которая прошла с 8-го по 11 октября Москве, и продемонстрировала свой опыт и достижения. Тема экспозиции области была заявлена как «Место, где инновации соединяются с традициями». На стенде была представлена продукция 19 предприятий: «Вяземский» пряник, выпечка по старинным рецептам, рыбная, молочная продукция, овощные консервы и многое другое. Большая
Будьте здоровы!
Что нужно для качественной медицинской помощи? Конечно, квалифицированные кадры, а ещё – современное оборудование. Этой работе в регионе уделяют особое внимание. «Часть оборудования приобретаем в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина. Ещё часть – на средства областного бюджета», – отметил Василий Анохин. Так, для Пригорской сельской амбулатории Смоленской ЦРБ и Смоленской