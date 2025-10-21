Брянские гиревики завоевали восемь наград на соревновании «Столица Бурлаков». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Рыбинск Ярославской области прошли всероссийские соревнования по гиревому спорту «Столица Бурлаков». На турнире собрались свыше двухсот спортсменов из 19 регионов.

Брянскую область представили 14 воспитанников спортивной школы города Новозыбкова. В весовой категории до 73 кг выступил Георгий Пихтарь. Он завоевал золотую медаль в упражнении «толчок». А в толчке по длинному циклу брянец занял второе место.

В категории до 58 кг две серебряные медали в толчке по длинному циклу и рывке завоевал Даниил Теслин. В этом же весе второе место в толчке занял Михаил Мицевич. Он же стал бронзовым призёром в рывке.

Леонид Старинцев в категории свыше 85 кг дважды поднимался на третье место. Он отличился в упражнениях «толчок» и «толчок» по длинному циклу».