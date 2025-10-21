На Кубке области брянские стрелки завоевали восемь медалей

На Кубке области по стендовой стрельбе брянские спортсмены завоевали восемь медалей. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Финал Кубка Брянской области по стендовой стрельбе в дисциплине «спортинг-компакт» прошёл в областном центре. В стрелковом клубе «Брянск» собрались спортсмены из Смоленска, Курска, Орла и Брянска. Они состязались в шести категориях.

Брянские стрелки завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали. В категориях А и В брянцы заняли весь пьедестал почёта.