Спорткомплекс в Клинцах построят за счет областного и федерального бюджета

На прямой линии губернатору Брянской области Александру Богомазу житель Клинцов Андрей Фукс задал вопрос о строительстве комплекса в Клинцах с залом для борьбы. Он также поблагодарил главу региона за доступность спорта в регионе.

«В студии с нами находится Олег Васильевич Матыцин – наш депутат Госдумы. Я считаю, нам очень повезло, что мы получили такого ресурсного депутата, который, конечно же, помогает, много делает. И всё, что касается Клинцов и других районов области, где будут построены в следующем году там будет выделение денег 50% федеральный бюджет, 50% областной именно для спортивного комплекса для занятия борьбой», — отметил Александр Богомаз.