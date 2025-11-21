Кражу аккумуляторов с трактора раскрыли за несколько дней полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В отдел полиции житель Бежицкого района Брянска. С принадлежащего ему гусеничного трактора, стоявшего в промзоне, пропали две новых аккумуляторных батареи. Ущерб превысил 40 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска раскрыли преступление за нескольких дней. К краже оказались причастны 18-летний и 21-летний жители Брянска. В поле зрения полиции они до этого момента не попадали.

Похищенное имущество молодые люди планировали продать, но не успели найти покупателей. Аккумуляторные батареи полицейские изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».