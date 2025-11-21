Полицейские задержали жителя Клинцовского района за хранение конопли
Полицейские задержали жителя Клинцовского района за хранение конопли. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков задержали 37-летнего жителя Клинцовского района. Мужчину подозревали в хранении запрещённых веществ.
Стражи порядка обыскали деревянную постройку на территории домовладения фигуранта. Полицейские обнаружили там высушенные части наркосодержащего растения.
Эксперты подтвердили, что изъятые растения – это конопля массой 200 граммов. Мужчина признался, что из «дурман-травы» он готовил наркотики для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело.