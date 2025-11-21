Город32

Президент России присвоил почётные звания двоим брянцам

2025, 21 ноября 12:44 Люди
Президент России присвоил почётные звания двоим брянцам за добросовестнов труд. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Президент Российской Федерации Владимир Путина подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Глава региона отметил заслуги в области экономики и финансов, а также многолетнюю добросовестную работу замгендиректора по финансам и экономике ООО «Термотрон-Завод» Инне Борисовой. Ей присвоено почётное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».

Кроме того, госнаграду за заслуги в области лесного хозяйства и многолетнюю добросовестную работу получил директор Западного филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» Олег Глушенков. Ему присвоено почётное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации».

Суды
Житель Астрахани за обман директора магазина в Почепе отправился в колонию
Общество
Парк «Олимпийский» реконструируют в Брянске
Образование
25 брянских школ получили знаки качества Рособрнадзора
События
Волонтёры «Лиза Алерт» ищут 49-летнего мужчину в Брянске
Система ПВО сбила 14 БпЛА ночью над Брянской областью

