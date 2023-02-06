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Мемориал «Дулаг-142» появится на Брянщине по поручению президента России

2023, 06 февраля 08:24 Лента новостей
Мемориал «Дулаг-142» появится на Брянщине по поручению президента России
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Брянские чиновники и общественники решают как обустроить бывший концлагерь на территории областного центра.

17 декабря прошлого года президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам 45-го заседания Российского организационного комитета «Победа». Основное направление – поддержка и развитие мемориальных комплексов, увековечивающих память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Одним из первых регионов, в котором провели необходимую предварительную работу для выполнения поставленных задач, стала Брянская область. На территории региона в годы войны немецко-фашистские оккупанты проводили политику массового террора: погибли сотни тысяч мирных жителей, были уничтожены десятки деревень, множество наших сограждан было угнано в нацистскую неволю. Ярким проявлением античеловеческой сущности фашистского режима стала деятельность концлагеря «Дулаг-142» в Брянске.

Долго брянские историки, архивисты, поисковики, сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов скрупулёзно исследовали преступления нацистов на Брянщине. Выяснилось, что с осени 1941 года до конца лета 1943 года в концлагере «Дулаг-142» содержались до 80 тысяч человек. Вследствие жестокого обращения, расстрелов и эпидемий только в этом концлагере погибли около 40 тысяч военнопленных и мирных граждан.

Собранные многочисленные материалы были отправлены в суд. Окончательной точкой стало его решение – многочисленные преступления фашистов признали геноцидом советского народа.

Сейчас правительствам Российской Федерации и Брянской области поручено определить источники финансирования для разработки проектно-сметной документации музейно-мемориального комплекса «Дулаг-142» в г. Брянске. Срок поручения президента России установлен до 30 июня 2023 года.

Будущий музейно-мемориальный комплекс в Брянске обсуждают специалисты. В прошлом месяце в прокуратуре Брянской области прошло совещание под председательством первого заместителя прокурора области Игоря Таратонова. Это и логично – прокуратура региона принимала самое непосредственное участие в установлении факта геноцида, направляла документы в суд, а в ноябре прошлого года прокурор Брянской области Александр Войтович в городе Гатчина Ленинградской области на Международном научно-практическом форуме, посвященном трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны, выступал с докладом «Брянский Бухенвальд». В основу доклада был как раз положена история концлагеря «Дулаг-142».

Разговор в надзорном ведомстве получился взвешенным, и его решили продолжить на совещании в правительстве региона. Ответственной за подготовку вопроса определили заместителя губернатора Елену Егорову, которая курирует деятельность департамента культуры.

На совещание также пригласили руководителей городской власти, управления по охране и сохранению культурного наследия, брянских поисковиков и других заинтересованных лиц.

Позиция представителя нынешнего собственника комплекса – бывшего военного завода, на территории которого находятся захоронения жертв нацизма, направлена на то, чтобы в будущем мемориале была достойно увековечена память погибших в концлагере «Дулаг-142». Наверное, в этом и есть залог правильного патриотического воспитания молодёжи – в любви Родины и её защиты, недопустимости возрождения нацизма и фашизма, сохранения и преумножения того, что досталось от предков.

Напомним, что Брянск — единственный город, в котором сохранились подлинные здания, в которых размещался фашистский концлагерь. Теперь главная задача – наиболее эффективно определить в каком виде мемориал увидят наши потомки.

 

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