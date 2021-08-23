Александр Воробьев: «Начинать нужно только ради продолжения»

Оглянуться по сторонам

– Александр, мало кто знает, что вы начинали свою деятельность в медиа в звездной команде. Расскажите, как это было.

– Акционерами журнала «Медведь» были те фигуры, которые олицетворяли СМИ той эпохи – Влад Листьев, Константин Эрнст, Андрей Разбаш. Не я, а они были на первых ролях. А сам журнал стал большим прорывом, это был первый мужской журнал в России. И мужским он был по-настоящему, а не в тех коннотациях, которые сложились сейчас. Это был глянцевый журнал для чтения, серьезный, авторитетный журнал для состоявшихся мужчин.

– Но от чистой журналистики вы ушли в политику. Что вас подтолкнуло к этому?

– Жизненный опыт. Когда ты юн, ты меньше смотришь за окно того авто, на котором мчишься по жизни. Тогда интересует только цель, к которой стремишься. Взрослея, начинаешь смотреть по сторонам. Если за окном картинка хорошая – прекрасно. Но если там что-то не то, то появляется альтернатива – или «пересесть в другую машину», которая в других местах едет по другим дорогам. Или выйти и поправить то, что не нравится.

У меня такая возможность появилась благодаря Захару Прилепину. Сначала я прочел его книгу. Затем познакомился, и в первую встречу мы проговорили несколько часов. С тех пор лет пятнадцатью общаемся, и для меня был жизненный вызов, когда пару лет назад он предложил «делать партию».

– Вы давно интересуетесь региональной жизнью, даже запускали медиапроект о региональной экономике. Удалось ли понять, чем отличаются регионы, какие у них особенности? Например, какие проблемы свойственны исключительно Брянской области?

– Отличий между людьми практический нет. Отличается природа, в ваших местах поражает высокий купол неба, в других краях такого не видал.

Жизнь же отличается во многом из-за разных методов управления регионами. У вас губернатор местный, и стиль управления у него жесткий и авторитарный. В Курской и Белгородской области губернаторы приезжие, и они строят политику по-другому. Но общие проблемы для вех регионов – это отток молодых кадров, экология, тарифы.

Встань и иди

– Теперь – о России в целом. Сформулируйте кратко, в стиле классического «дураки и дороги», каковы главные проблемы страны.

– Отсутствие терпения и недоверие. Это две вещи, которые не дают нам двигаться вперед. Наша страна – очень большая, и чтобы получить результат от действия, совершенного сегодня, нужно ждать. А народ не всегда готов это делать. Нельзя людей за это корить, ситуация непростая, и если она слегка улучшилась с 90-х годов, то далеко не так, как хотелось бы.

О недоверии. Люди не приходят на выборы потому, что не верят, что могут что-то изменить. В результате 40% придет, 30% проголосует за партию, которая победит. Значит, в парламенте будут писать законы люди, которых поддерживает 12% населения. Получается, что собственное недоверие лишает представительства.

– Кроме недоверия есть и проблема «обученной беспомощности», когда люди говорят: «от нас ничего не зависит». Что вы можете сказать разочаровавшимся и в политике, и в своих силах?

– Пока вы так будете думать, так и будет происходить. Давайте попробуем сделать всего один лишь шаг вперед. Нужно один раз встать, прийти и проголосовать. За ту партию и за того кандидата, которые вам покажутся наиболее близкими.

Новый парламент будет совсем иным, чем все предыдущие. Существенно расширяются его полномочия, он будет влиять на формирование правительства. И мне очень хотелось бы, чтобы люди это понимали, чтобы шли голосовать с осознанием этого.

Нам не хватает такого бодрого, бурлящего парламента, где думают и спорят, как улучшить жизнь людей, а не послушно штампуют законы, спущенные «сверху». У нас существует серьезная вертикаль власти, страна вполне управляема. Но для выбора направления развития нам не хватает такого места, где происходил бы мозговой штурм, где в спорах рождалась бы истина.

– Не приведет ли такой парламент к политическому кризису, как это бывало в других странах, где фракции не могли договориться по решениям, которые нужно было принимать незамедлительно?

– Уверен, что к нестабильности живой парламент не приведет. Наоборот, он послужит людям и привлечет к политике рядовых граждан. Кризис возможен в государствах с парламентской системой власти, но у нас президентско-парламентское устройство, и рисков нет.

– Многие делают акцент на честности выборов. Но, даже если выборы будут кристально чистыми, то избранные депутаты полностью освобождены от обязанностей перед избирателями. Будучи избранными, они могут делать все, что угодно. Есть ли в такой ситуации необходимость вообще ходить на выборы и уберегать их от фальсификаций?

– Сохранение голоса важно вне зависимости от того, каким будет депутат. Каждый человек должен быть уверен, что его голос, его мнение правильно учтено – это справедливо.

Но и формализовать ответственность депутатов перед избирателями нужно. У нас есть идеи на этот счет. Депутат Госдумы Олег Нилов уже предлагал законопроект на эту тему, но он был отклонен. Однако, это не значит, что на этом все закончилось. Мы занимаемся этой проблемой и считаем, что депутат должен быть ответственным перед своими избирателями.

– Перед выборами на билбордах появилось лозунги о повышении минимальной зарплаты, о раздаче денег. Не приведет ли реализация популистских лозунгов к ситуации, когда и минимальная зарплата, и цена буханки хлеба уравняются, сколь большими бы цифрами они не выражались? Не получим ли мы гиперинфляцию?

– Обязательно получим. Если деньги будут просто розданы. Необходима полная смена экономической парадигмы. Необходимо создавать продукт, который люди потребляют на полученные деньги. Для этого нужно сделать гораздо мягче и удобнее условия кредитования предприятий. Кредиты для бизнеса должны идти под минимальную ставку. И направления экономики, которые получат такое кредитование, должны определяться государством. Необходимо очень точное, выверенное и синхронное направление денег в обе стороны – как в создание продукта, так и потребителям, чтобы они могли этот продукт приобрести. Это приведет и к росту благосостояния, и к быстрому усилению производственной базы.

По этому пути шел Китай, например. И если бы руководство нашей страны выбрало этот путь в конце 80-х, Россия уже стала бы первой экономикой Мира.

Если говорить в целом об экономике России, то главная проблема – та экономическая модель, которая существует в нашей стране. Если посмотреть на правительство и тех людей, которых принято называть олигархами, то технически они действуют абсолютно одинаково – зарабатывают деньги в стране и вывозят их за ее пределы. Олигархи выводят деньги для собственного обогащения, а правительство – «для сохранности», по их версии. Но фактически – для обогащения других государств. Эта модель не дает развиваться стране, не дает людям почувствовать плоды своего труда в полной мере.

Эту модель необходимо изменить. Нужно, чтобы деньги, которые заработаны здесь, продолжали работать в нашей стране.

Пути справедливости

– Ваши идеи явно левого толка, они о социальной справедливости. Но в России, в отличие от многих стран мира, нет низового, народного левого движения. Почему?

– Не соглашусь с вами и приведу пример партии «Справедливая Россия – за правду». Если посмотреть историю этой партии, то станет ясно, что колонна партии, именуемая «За правду», сформирована как раз инициативой снизу. Туда вошли активисты радикальных левых движений и многие из тех, кто был добровольцами на Донбассе. Это самое настоящее низовое, массовое движение.

– Если бы вы имели рычаги власти, с чего бы вы начали?

– Отдельные шаги, отдельные решения не имеют значения, если их не рассматривать как часть целостной концепции. Сами по себе они не изменят ситуации, не улучшат жизнь. Нет смысла с чего-то начинать, если дело не будет доведено до конца, начинать нужно только ради продолжения. Только с этой оговоркой я могу говорить о конкретных мерах – введении прогрессивного налога, справедливого базового дохода, создании структуры государственного планирования.

Но это – лишь элементы, а в целом, повторюсь, нужно менять всю экономическую парадигму.