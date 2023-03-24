Город32

Брянские эксперты оценили перспективы сотрудничества России и Китая

2023, 24 марта 16:23 Политика
Брянские эксперты оценили перспективы сотрудничества России и Китая
Источник фото

Брянские эксперты обсудили перспективы экономического сотрудничества России и Китая, в том числе в регионе. 

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали план развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Ожидается, что страны превысят объем торговли в $200 млрд. Россия же будет наращивать поставки продовольствия на китайский рынок.

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили перспективы сотрудничества. Так, ректор БГИТУ Валерий Егорушкин подчеркнул, что они описаны в восьми ключевых направлениях итогового заявления Президента России и Председателя Китайской Народной Республики. 

«В качестве инструментов они  предусматривают достижения целей взаимное повышение уровня благоприятствования в торговле и инвестициях, устранение узких мест системы грузоперевозок, расширение системы платежей в национальных валютах, интенсификация партнерства в энергетике, долгосрочность в вопросах поставки сырья, обмен технологиями, согласование норм технического регулирования как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Если сравнить эти пункты с дорожными картами, принятыми и выполняемыми в рамках ЕАЭС, то несложно понять, что речь идет об интеграции экономик», – уточнил эксперт.

Егорушкин уверен, что обычные торговые связи должны «уступить место плотному сращиванию»

«Кроме очевидного позитивного экономического эффекта, выполнение подписанных договорённостей неизбежно приведет к сближению политических позиций. Именно этот вывод и вызвал истерику у недоброжелателей России. Они понимают, что за декларативными заявлениями, касающимися сугубо экономических вопросов, проглядывает политический союз», – заключил эксперт.

Гендиректор регоператора Брянской области «Чистая планета» Владимир Чашников напомнил, что китайская делегация во главе с руководителем ряда крупных китайских торгово-промышленных предприятий работала и в регионе.

«На встрече с губернатором региона речь шла не только о внешней торговле, но и о локализации в Брянской области совместных предприятий в области машиностроения, производства сельскохозяйственной техники, пищевой промышленности, медицинского оборудования. И это далеко не первая делегация из Китая, которая приезжает для практического решения, для реализации проектов сотрудничества. Брянская область не кичится успехами, но работа с китайскими партнёрами идет постоянно и приносит свои плоды», – отметил эксперт. 

Владимир Чашников подчеркнул, что китайские партнёры от западных отличаются договороспособностью. 

«Их требования и условия всегда носят разумный характер, определяемый взаимной выгодой сотрудничества, тогда как европейцы давно уже опираются на вычурные политические позиции, мешающие и нам, и им самим. К тому же Китай позволяет иметь себе собственную, независимую позицию, а «западники» всегда действуют с оглядкой на заокеанских хозяев», – добавил эксперт. 

Владимир Чашников выразил надежду, что соглашения позволят усилят сотрудничество с китайскими компаниями во всех регионах.

Читайте также
Брянские эксперты обсудили китайский опыт в развитии предприятий
17 марта 09:09
Брянские эксперты обсудили китайский опыт в развитии предприятий
Брянские эксперты обсудили модернизацию транспорта в областном центре
14 марта 14:41
Брянские эксперты обсудили модернизацию транспорта в областном центре
Брянские эксперты уверены в провале попыток дискредитации выборов
10 марта 09:29
Брянские эксперты уверены в провале попыток дискредитации выборов
Президент России присвоил почётное звание брянскому трактористу
03 марта 14:14
Президент России присвоил почётное звание брянскому трактористу

Новости регионов

24.03.2023 12:13
15 специальных поездов и почти 100 помп для откачки воды подготовлено на МЖД для работы в период весеннего паводка
На Московской железной дороге завершились мероприятия по подготовке к пропуску паводковых и ливневых вод. Они проводились для обеспечения целостности и работоспособности сооружений инфраструктуры в период активного таяния снега и ледохода. Так, в настоящее время расчищено от снега и льда около 6,6 тыс. малых водопропускных сооружений (мостов и труб), более 3,7 тыс. км нагорных и водоотводных
23.03.2023 11:23
Юным смолянам рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге
Более 50 воспитанников детского сада № 65 «Дюймовочка» г. Смоленска приняли участие в уроке безопасности, который провели для них железнодорожники. Сотрудники МЖД в игровой форме рассказали дошкольникам, как необходимо переходить пути, вести себя на платформах, а также познакомили ребят с основными железнодорожными профессиями. Чтобы правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта не забывались, всем участникам
21.03.2023 14:57
Шестая «Ласточка» начнет курсировать ежедневно между Москвой и Смоленском с 1 апреля
С 1 апреля в связи с сезонным увеличением пассажиропотока шестой скоростной поезд «Ласточка» премиум-версии № 743/744 начнет курсировать между Москвой и Смоленском. Состав будет выходить в рейс ежедневно из Москвы в 9:56 и прибывать в Смоленск в 14:10, в обратном направлении станет отправляться в 17:08, а прибывать в конечный пункт в 21:33. Длительность поездки составит чуть

Актуальные темы

Общество
Работников ЖКХ наградили в Брянске
Происшествия
Брянец похитил из чужого дома провода
Лента новостей
Брянский губернатор посетил новый блокпост у границ региона
Происшествия
Велосипедист погиб в аварии в Севском районе (ВИДЕО)
Лента новостей
Сельхозпредприятие пострадало при обстреле в Стародубском округе

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Исследование «Ростелекома»: цифровые сервисы продлевают жизнь малому и среднему бизнесу
Исследование «Ростелекома»: цифровые сервисы продлевают жизнь малому и среднему бизнесу

«Ростелеком» проанализировал профили своих клиентов и выяснил, что использование цифровых технологий увеличивает срок жизни компаний в сегменте малого и среднего бизнеса.

Движение автомобилей через переезд 89 км на станции Карачев в Брянской области будет ограничено с 28 на 29 марта
Движение автомобилей через переезд 89 км на станции Карачев в Брянской области будет ограничено с 28 на 29 марта

С вечера 28 марта до утра 29 марта на переезде 89 км станции Карачев в Брянской области железнодорожники проведут ремонтные работы.

В Брянске прошла региональная Коллегия энергетиков
В Брянске прошла региональная Коллегия энергетиков

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» состоялась региональная Коллегия, на которой были подведены итоги деятельности энергопредприятий в 2022 году и утверждены планы на 2023 год.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.