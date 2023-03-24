Брянские эксперты оценили перспективы сотрудничества России и Китая

Брянские эксперты обсудили перспективы экономического сотрудничества России и Китая, в том числе в регионе.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали план развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Ожидается, что страны превысят объем торговли в $200 млрд. Россия же будет наращивать поставки продовольствия на китайский рынок.

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили перспективы сотрудничества. Так, ректор БГИТУ Валерий Егорушкин подчеркнул, что они описаны в восьми ключевых направлениях итогового заявления Президента России и Председателя Китайской Народной Республики.

«В качестве инструментов они предусматривают достижения целей взаимное повышение уровня благоприятствования в торговле и инвестициях, устранение узких мест системы грузоперевозок, расширение системы платежей в национальных валютах, интенсификация партнерства в энергетике, долгосрочность в вопросах поставки сырья, обмен технологиями, согласование норм технического регулирования как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Если сравнить эти пункты с дорожными картами, принятыми и выполняемыми в рамках ЕАЭС, то несложно понять, что речь идет об интеграции экономик», – уточнил эксперт.

Егорушкин уверен, что обычные торговые связи должны «уступить место плотному сращиванию».

«Кроме очевидного позитивного экономического эффекта, выполнение подписанных договорённостей неизбежно приведет к сближению политических позиций. Именно этот вывод и вызвал истерику у недоброжелателей России. Они понимают, что за декларативными заявлениями, касающимися сугубо экономических вопросов, проглядывает политический союз», – заключил эксперт.

Гендиректор регоператора Брянской области «Чистая планета» Владимир Чашников напомнил, что китайская делегация во главе с руководителем ряда крупных китайских торгово-промышленных предприятий работала и в регионе.

«На встрече с губернатором региона речь шла не только о внешней торговле, но и о локализации в Брянской области совместных предприятий в области машиностроения, производства сельскохозяйственной техники, пищевой промышленности, медицинского оборудования. И это далеко не первая делегация из Китая, которая приезжает для практического решения, для реализации проектов сотрудничества. Брянская область не кичится успехами, но работа с китайскими партнёрами идет постоянно и приносит свои плоды», – отметил эксперт.

Владимир Чашников подчеркнул, что китайские партнёры от западных отличаются договороспособностью.

«Их требования и условия всегда носят разумный характер, определяемый взаимной выгодой сотрудничества, тогда как европейцы давно уже опираются на вычурные политические позиции, мешающие и нам, и им самим. К тому же Китай позволяет иметь себе собственную, независимую позицию, а «западники» всегда действуют с оглядкой на заокеанских хозяев», – добавил эксперт.

Владимир Чашников выразил надежду, что соглашения позволят усилят сотрудничество с китайскими компаниями во всех регионах.