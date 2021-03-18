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Брянский политолог рассказал о «латвийских подонках»

2021, 18 марта 17:41 Политика
Брянский политолог рассказал о «латвийских подонках»
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Александр Турыкин обличает латвийских неонацистов.

Брянский политолог Александр Турыкин выступил против притеснения советских ветеранов в странах Прибалтики.

Ниже приводим его статью полностью, без правок и сокращений.

Пирровый триумф латвийских подонков

Праздники бывают разные, но именно они отражают дух общества. Элиты прибалтийских стран давно прибывают в состоянии исторической шизофрении и все настойчивее пытаются приобщить к этому сомнительному состоянию свои народы. В той же Латвии, например, в январе 2018 года уравняли статус советских ветеранов и гитлеровцев, которые теперь имеют право на пособия и льготы. В тоже время, в стране прошли судебные процессы над советскими ветеранами. Знаковым считается дело партизана Василия Кононова, которого отправили в тюрьму, обвинив в убийстве полицаев.

Вместе с тем, 16 марта в Латвии отмечается «день памяти легионеров СС». В этой день прославляются нацистские подонки, казнившие неповинных людей на оккупированных фашистами территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.

Кровавые каратели, бессердечные палачи, осатанелые садисты в эсэсовских мундирах стараниями латвийских властей становятся героями современной Латвии.

Тут стоит вспомнить, что массовые убийства в Жестяной горке признаны геноцидом (решение Солецкого районного суда Новгородской области). Преступления свершились в 1942-1943 годах на территории оккупированной фашистами Новгородской области. Палачи латышского легиона СС казнили тогда более 3,5 тысяч мирных жителей.

Теперь же, подонки, занимающие высокие посты в государственной иерархии Латвии, усердно лепят из эсэсовских упырей светлый образ латвийских героев.

Правда триумф их получается пирровым, ведь суверенитет прибалтийских стран является марионеточным, а потому, когда Россия войдет в орбиту своего исторического влияния латвийским неонацистам придется держать ответ за свои деяния.

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