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Брянские эксперты обсудили поддержку материнства в регионе

2023, 30 марта 09:19 Общество
Брянские эксперты обсудили поддержку материнства в регионе
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Брянские эксперты обсудили меры поддержки семей с детьми в регионе. 

Президент России Владимир Путин, несмотря на напряженную ситуацию в мире, не забывает о поддержке материнства и детства. В этом году в стране ввели единые и ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми от рождения до 17 лет. 

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили поддержку материнства и детства регионе.  Так, ректор БГИТУ Валерий Егорушкин подчеркнул, что это направление на Брянщине приобрело системный характер. 

«Изначально следуя в русле государственной политики, управленческая команда региона, кроме того, реагировала на отдельные «точечные» проблемы. В результате со временем сложилась комплексная, целостная система региональной поддержки», – отметил Егорушкин. 

Эксперт также уточнил, что губернатор региона отказался от «формальной поддержки в пользу реальной». 

«Ещё до сих пор, в том числе, в соседних областях, встречаются различные пособия, которые настолько малы, что, скорее, являются «обозначением» поддержки, нежели реальной помощью. У нас же отказались от «околонулевых», формальных выплат – все они сопоставимы с расходами, на которые предназначаются», – заключил Егорушкин. 

Гендиректор регоператора Брянской области «Чистая планета» Владимир Чашников добавил, что важное направление поддержки материнства, помимо пособий — это социальная инфраструктура. 

«Буквально десять лет назад величайшей проблемой было отсутствие мест в детских садах. Избранный в 2015 году губернатором, Александр Богомаз пообещал уделять внимание этому вопросу. Но, признаться, никто не верил, что эти обещания выполнимы – проблема тянулась даже не с 90-х, а с советских времен», – подчеркнул эксперт.

Чашников напомнил, что местами в детских садах Брянской области обеспечены все дети от полутора до 7 лет.

«Строительство современных школ, создание спортивных сооружений, привлечение в регион тренеров, развитие медицины – это тоже факторы поддержки материнства и детства. И они столь же важны, как, скажем, материнский капитал или льготная ипотека для молодых семей», – уточнил эксперт.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Брянской области Руслан Егоров подчеркнул, что поддержка материнства и детства напрямую влияет на формирование доверия государству.

«Президент страны не раз подчеркивал приоритетность задач, связанных с данной направленностью. Единые социальные пособия, материнский капитал, льготная ипотека для молодых и многодетных семей и многое другое, как нельзя лучше характеризует системный подход в данной области. Таким же значительным шагом, на мой взгляд, стало установление всего комплекса федеральной поддержки материнства и детства на территории новых субъектов России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», – отметил эксперт.

Руслан Егоров напомнил, что в Брянской области реализуется целый ряд мер поддержки, в том числе, выплата регионального материнского капитала за третьего ребенка или последующих детей.

«Столь актуальное значение, придаваемое увеличению рождаемости и сохранение материнства и детства, а также семьи, напрямую связано с геополитикой. Ничто так не укрепляет страну, как её достаточный уровень населения, которое способно строить, развивать и укреплять её территории!» – заключил эксперт.

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