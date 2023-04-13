Брянские эксперты оценили введение нового предмета для студентов

Брянские эксперты оценили роль нового курса для студентов вуза в формировании гражданственности.

Курс «Основы российской государственности» введут в вузах страны уже с сентября этого года. По поручению Президента России в Минобразования утвердили подходы к преподаванию. Главная задача курса — борьба со стереотипами о разрыве между обществом и государством.

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили перспективы внедрение модуля для развития чувства гражданственности у студентов.

Гендиректор регоператора Брянской области «Чистая планета» Владимир Чашников уверен, что непрерывное воспитание «гражданина с большой буквы» надо начинать с детского сада.

«Замечу, что спонтанно, на инициативе снизу, такая работа уже ведётся. С началом СВО и ростом консолидации общества, воспитание гражданственности приобрело достойный размах. В нашем регионе, в Брянской области есть замечательные примеры, когда начатая в детском саду воспитательная работа подхватывается в школе – на новом, соответствующем возрасту – уровне. А к окончанию школы выпускники не просто уверенно ориентируются в истории родной страны, в её геополитическом положении, в правах и обязанностях гражданина, но чувствуют ответственность за Родину и принимают деятельное участие в общественной и политической жизни», – подчеркнул Чашников.

Эксперт надеется, что новый курс станет частью системной работы в этом направлении.

Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин отметил, что Минобрнауки разработали концепцию курса на несколько месяцев раньше отведённого Президентом России срока.

«Большое количество экспертов и разработчиков даёт надежду, что программа будет достаточно проработана. Но, тем не менее, предвижу большой объем методической работы, необходимость обмена опытом, отлаживание и «тонкую настройку» системы преподавания», – заметил Егорушкин.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Брянской области Руслан Егоров отметил, что у части молодёжи в последние десятилетия «аморфный взгляд на роль России в мировой истории».

«Так называемый свободный Запад часто выступал и выступает ориентиром желаний и устремлений. На этом фоне, курс «Основы российской государственности» может стать важным элементом в развитии нового мировоззрения у тех, кому предстоит укреплять и приумножать силу и мощь страны, в которой им посчастливилось родиться. И конечно, следующий этап, по пересмотру школьного предмета «Обществознание», также позволит не упустить время в формировании настоящей, а не напускной гражданственности, чувства патриотичности и сопричастности со своей Родиной», – заключил эксперт.