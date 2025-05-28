Есть планы восстановления приграничных территорий Брянщины

Активизация военных действий по отодвиганию линии боевого соприкосновения открывает перспективы для масштабного восстановления приграничных районов Брянской области. Федеральные власти уже приступили к разработке комплексной программы возрождения территорий, пострадавших от военных действий – пишет сайт АиФ-Брянск.

Пока ситуация в регионе остается напряженной. Регулярные атаки беспилотников и действия диверсионно-разведывательных групп противника продолжают создавать угрозу для мирного населения. Особую тревогу вызывают целенаправленные атаки на гражданский транспорт, включая автомобили скорой помощи и сельскохозяйственную технику.

26 мая 2025 года состоялось совещание под председательством Первого заместителя Председателя Правительства РФ Дениса Мантурова, на котором обсуждались детали программы восстановления брянского приграничья.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что предстоит серьезная работа по нескольким направлениям:

Восстановление разрушенного жилья и выплата компенсаций за утраченное имущество

Поддержка вынужденных переселенцев

Восстановление объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального обеспечения

Ремонт транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры

Восстановление связи

Разминирование территорий, где велись боевые действия

Особое внимание будет уделено восстановлению экономики региона. По словам губернатора, будет сформирован перечень предприятий промышленности, сельского хозяйства и малого предпринимательства, нуждающихся в помощи.

Сельское хозяйство в приграничных районах понесло значительные потери. В шести приграничных районах Брянщины за последние годы выбыло 68 тысяч гектаров плодородных земель. Часть этих территорий была использована для строительства оборонительных сооружений. Даже на тех полях, где сейчас идет посевная, аграриям приходится работать в опасных условиях.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что при разработке программы восстановления приграничных регионов будут учитываться индивидуальные особенности территорий. Он провел рабочую встречу с губернатором Брянской области, на которой обсуждались вопросы восстановления жилья, социальной и транспортной инфраструктуры, а также поддержки населения и выплаты компенсаций.

Федеральная поддержка будет включать не только финансирование, но и привлечение техники, специалистов и материалов из других регионов России. Координацией программы восстановления займутся различные ведомства, включая Минобороны, МВД, МЧС, Минстрой, Министерства транспорта, энергетики, цифрового развития, Минздрав, Министерство просвещения, Минпромторг, Минсельхоз и другие.

Благодаря широкой поддержке федерального центра есть надежда на скорое возрождение приграничных территорий Брянской области и возвращение к нормальной жизни их жителей.

Фото: «Подслушано Суземка», vk.com