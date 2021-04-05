Онкобольному брянцу едва не отказали в химиотерапии из-за ложного теста на COVID-19

Чтобы получить положенную медицинскую помощь, мужчине пришлось делать повторный тест за свой счет.
Житель Брянска с рядом хронических заболеваний пожаловался на вопиющее безразличие со стороны медицинских работников.
Жалоба опубликована на Портале государственных медицинских услуг Брянской области.
31 марта у Юрия Федоренкова взяли тест на коронавирус. О его результатах пациент узнал лишь 2 апреля, когда пришел к онкологу. Онколог, говорится в жалобе, в приеме отказала, сославшись на положительный тест на COVID-19.
В этот же день визит к пациенту на дом отменила офтальмолог, при этом прием был оформлен как состоявшийся.
«По телефону при очень кратком разговоре с врачом лечение назначено не было. Учитывая то, что пациент имеет хронические заболевания: серьезные проблемы с сердцем, онкологию и прочее, врач халатно отнесся к пациенту, не зная истории болезни, не назначив лечение», – рассказала родственница Юрия Федоренкова.
В результате мужчина за свой счет сдал повторный тести прошел компьютерную томографию в платной клинике – результат на COVID-19 оказался отрицательным.
«Таким образом, можно сделать вывод о том, что забор анализов в поликлинике, расположенной по адресу: 50-й Армии, 1а, был осуществлен с нарушением правил по забору анализов. Эта халатность повлекла за собой последствия, в результате которых мог быть причинен вред пациенту, так как ему было назначено на 6 апреля очередное химиолечение, которое могло быть сорвано из-за чьей-то халатности. Пациенту пришлось доказывать за свой счет, что он не больной. Это стоило не только денежных растрат, но и моральных потрясений», – также говорится в жалобе.
Ее автор просит обучить персонал взятию анализов на коронавирус и разобраться, «почему пациенту с тяжелыми хроническими заболеваниями не было назначено лечение».
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