Парк 1000-летия Брянска отремонтируют в 2022 году

В парке появится 15 зон с воркаут-площадками, полем для мини-футбола, веревочным городком и фудкортом.
В 2022 году начнется ремонт Центрального парка культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска. Концепцию благоустройства прорабатывает городское парковое объединение.
На совещании в мэрии проект представил руководитель регионального отделения Союза архитекторов России, член регионального представительства Международной ассоциации «Союз дизайнеров» Альберт Азаров.
Он предложил зонировать территорию на 15 частей.
«В частности, здесь предполагается зона для занятия спортом с воркаут-площадками, полем для мини-футбола и веревочным городком. Территория для малышей с горками, качелями и песочницами. Также предусмотрены зоны тихого отдыха, где можно уединенно читать книгу или созерцать цветущие клумбы, альпийские горки и деревья с декоративной подсветкой. В представленном дизайн-проекте сохраняются зоопарк, территория картинга, летняя эстрадная площадка – естественно, все эти зоны после ремонта изменятся, станут современными, эстетичными», – сообщает городская администрация.
В центре парка автор предлагает установить ротонду – сценическую площадку с террасами и зоной фудкорта. Также в эскизе благоустройства предусмотрены зоны для размещения аттракционов, в том числе колеса обозрения. Основные парковые аллеи закольцуют, что позволит зимой превращать их в ледяные дорожки для катания на коньках.
По словам руководителя МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха» Сергея Сенина, после доработок концепцию благоустройства парка представят жителям Брянска для обсуждения и внесения предложений.
Площадь Центрального парка культуры и отдыха составляет более 17 гектаров, поэтому его будут ремонтировать поэтапно. В 2022 году выполнят основной объем работ.
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