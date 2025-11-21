На Кургане Бессмертия в Брянске благоустроят клумбы и фонтан. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

На прямой линии губернатора Брянской области Александра Богомаз обсудили благоустройство Кургана Бессмертия. Вопрос задала Татьяна Ивановна из Советского района Брянска. Она обратила внимание на состояние клумб и площади Воинской Славы.

Александр Богомаз ответил, что на Кургане Бессмертия идёт благоустройство, а также запланирован ремонт фонтана. Глава региона пообещал, что в горадминистрации разработают программу по озеленению клумб. К весне там высадят свыше тысячи луковиц тюльпанов.