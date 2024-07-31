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Почти 20 км канализационных коллекторов реконструировали за шесть лет в Брянске

2024, 31 июля 10:27 Общество
Почти 20 км канализационных коллекторов реконструировали за шесть лет в Брянске
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Почти 20 км канализационных коллекторов реконструировали за шесть лет в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На совещании в Брянской городской администрации обсудили обновление канализационного хозяйства. Так, за шесть лет в Брянске реконструировали почти 20 км канализационных коллекторов. В этом году сделали самотёчный канализационный коллектор длиной в 228 метров. Он прошёл по проспекту Московскому с переходом под железной дорогой. Работы обошлись в более чем 80 млн рублей. Кроме того, в этом году в посёлке Чайковичи отремонтировали водовод длиной 5,2 км. А в Советском районе идёт строительство артезианской скважины на территории технологического комплекса «Городищенский».

Ещё по двум объектам в Володарском районе разработана проектно-сметная документация. Напорные и самотёчные канализационные коллекторы с переходом под железной дорогой планируют привести в порядок за более чем 150 млн рублей.

А на строительство напорного канализационного коллектора по пойме левого берега Десны из Бежицкого района в Володарский, протяжённостью 27 км, потребуется 5,4 млрд рублей.

Мэр Брянска Александр Макаров потребовал изучить опыт подобных строек в России, чтобы подготовиться к участию в федеральной программе.

«Невидимое, но важное хозяйство — это канализационные сети. Впрочем, многие насосные станции тоже требуют к себе пристального внимания. Необходимо определить очерёдность подобных ремонтов. Это проблемы, решение которых находится не на поверхности в прямом смысле», — подчеркнул Александр Макаров.

Ежедневно Брянский городской водоканал очищает до 140 тысяч кубометров стоков, которые проходят через 65 насосных станций. Всего предприятие обслуживает свыше 510 км канализационных сетей

 

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