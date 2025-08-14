Брянская спортсменка стала бронзовым призёром чемпионата России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Санкт-Петербург на КСК «Арена» завершился чемпионат России по тяжёлой атлетике среди. Соревнования посвятили 140-летию образования этого вида спорта в стране. На турнире выступили более 200 спортсменов из 52 регионов.

В сборной региона выступила воспитанница спортшколы «Электрон» Дятьковского района, Мастер спорта России Варвара Андрюшина. В упражнении «толчок» девушка показала результат в 116 кг. Спортсменка завоевала бронзовую награду.

В упражнении «рывок» и в сумме двоеборья тяжелоатлетка остановилась в шаге от пьедестала почёта.