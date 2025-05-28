Подвиг белорусских военкоров увековечили в камне

На Брянщине установили памятник военным журналистам из Белоруссии. Не зря говорят, что великое видится на расстоянии. Чем дальше от важного события, тем больше понимаешь, насколько оно значительное. Так, в середине мая в лесу под Брянском состоялось открытие памятника белорусским поэтам и журналистам, которые в 1941 году во время Великой Отечественной вой­ны издавали в наших лесах газету «За Совецкую Беларусь».

– «Мемориальный комплекс», «уникальный», «единственный» – такие характеристики уже пришлось слышать о монументе его авторам и сопричастным проекту неравнодушным людям, – рассказывает инициатор появления памятника брянский историк и журналист Григорий Кожурин, – действительно, чувствуется глубокое удовлетворение, когда наяву видишь результат колоссальной работы. Особые слова благодарности председателю Белорусского землячества на Брянщине Николаю Голосову, а также депутату горсовета, председателю районной территориальной депутатской группы Володарского района Игорю Болуневу, сотрудникам его предприятия, выполнившим огромный объем работ.

В начале было слов

– О том, что в брянском лесу печаталась газета «За Совецкую Беларусь» впервые узнал из книги Алевтины Пастуховой «Мы помним». Заинтересовался темой. Стал искать другие материалы, изучал документы, воспоминания… Узнал очень много интересного. Сейчас это огромный пласт информации, который еще требует обработки и ждет своих исследователей, – продолжает Григорий Кожурин.

Со временем появилась идея увековечения памяти белорусских журналистов. Несколько лет вынашивал эту задумку. Впервые рассказал об этом год назад на «круглом столе» на белорусско-­российском телевидении, куда был приглашен как заместитель председателя Белорусского землячества. Тогда на союзном телевидении поведал и о трагедии брянской деревни Хацунь, и о Поляне журналистов, которое назвал местом силы для единения российского и белорусского народов…

Тема стала обретать свои черты. В Белорусском землячестве с председателем Николаем Голосовым, другими активистами нашей организации активно обсуждали данный вопрос. И сходились к мысли о том, что необходимо привезти с брянско-­белорусского приграничья большой гранитный валун, установить его на месте издания газеты с указанием имен военных журналистов.

Однако все круто изменилось, когда в начале этого года мы познакомились с депутатом горсовета Игорем Болуневым, который, узнав о проекте, горячо поддержал его. Так сформировалась команда.

На протяжении всего времени подготовки шли переговоры с различными органами исполнительной власти. Потому что это не так просто разобраться, что можно, а чего нельзя, какие разрешения необходимо получить … Благодарен всем, кто давал необходимые консультации, разъяснения, тем, кто подсказывал творческие нюансы. Отдельная благодарность начальнику управления лесами Брянской области Владимиру Дзюбану и его сотрудникам, которые не только дали предварительное согласие, но и провели необходимую разрешительную и подготовительную работу.

Кстати, благодаря этому проекту мы познакомились с замечательными людьми, которые тоже оказались сопричастными к изучению событий более чем 80‑летней давности. Речь идет об известном белорусском историке, археографе и архивисте, кандидате исторических наук, доценте Михаиле Шумейко. О том, что он являлся автором статей о газете «За Совецкую Беларусь» знал, но очень обрадовался, когда, познакомившись с ним, выяснилось, что он не только наш земляк – уроженец Почепского района, но и друг и однокурсник моего научного руководителя Валерия Ивановича Гальцова с исторического факультета Калининградского госуниверситета. Они вместе учились в Московском историко-­архивном институте. К сожалению, Михаил Федорович не смог приехать из Минска на открытие памятника, но передавал наилучшие пожелания всем участникам мероприятия.

– Организация белорусов Брянской области активно приняла участие в этом важном проекте, который является олицетворением дружбы российского и белорусского народов, – рассказывает председатель Белорусского землячества на Брянщине Николай Голосов, – знаменательно, что этот уникальный памятник, которому нет подобных, появился в год 80‑летия Победы в Великой Отечественной вой­не.

Фактически все члены землячества внесли свой вклад в реализацию проекта. Работа была проделана колоссальная. Каждый внес свой вклад в ее реализацию. Особая благодарность членам землячества Николаю Сарвиро, Ивану Иванишко, Сергею Шапетько, Юрию Маджарову и Сергею Степуро, которые принимали активное участие в проекте с самого начала. Спасибо Борису Стасевичу, Антонине Богдановой и Елене Голосовой с учениками школы № 28, которые приняли участие в творческой части на открытии мемориала, а также ученикам 5‑го класса частной школы № 1 города Брянска, исполнившим песню «Катюша».

Благодарим всех земляков-­белорусов, жителей Брянска и области, которые смогли принять участие в мероприятии. Спасибо всем, а особо депутату Брянского горсовета Игорю Болуневу, который взвалил на свои плечи фактически все финансовые и материальные затраты по изготовлению и установке замечательного памятника!

– Для меня, моих коллег, которые приняли участие в создании и установке памятника, этот проект стал делом чести, – говорит председатель районной территориальной депутатской группы Володарского района Игорь Болунев. – Откуда мы, внуки и дети победителей фашизма, знаем о событиях военной поры? Из рассказов наших предков, из кинофильмов, книг, стихотворений… Тем более становятся ценными впечатления, переданные нам непосредственными участниками тех событий. Поэтому роль военных журналистов особая, чрезвычайно важная. Именно благодаря им мы знаем о подвиге советского народа, который на своих плечах вынес все тяготы вой­ны, защитил свободу нашей Родины и освободил мир от коричневой чумы фашизма.

Вместе с тем 2024 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества и 80‑летия Великой Победы. А это значит, что мы чествуем не только победителей фашизма, но и участников специальной военной операции. Среди них тоже есть военкоры, журналисты, которые зачастую ценой своей жизни доносят всему миру правду о зверствах современных нацистов и великой освободительной роли Российской армии. В этой смертельно опасной работе мы видим преемственность миссии военных журналистов той далекой вой­ны и современной СВО.

Наш большой коллектив, в который вошли скульпторы, художники-­камнерезы, специалисты по работе со станками ЧПУ, арматурщики и многие другие, с энтузиазмом трудился длительное время над этим памятником. Работа была непростой… Для ее выполнения зачастую не считались с личным временем, оставались после работы, трудились и в выходные дни. Это стало нашим вкладом в увековечение памяти о героях вой­ны.

– Для меня, как и большинства советских ребят, воспитанных в духе патриотизма, всегда было волнительным пройти рядом с монументами, памятниками советским воинам, погибшим за Родину, – продолжает Игорь Болунев. – Повзрослев, отслужив в армии, мы не растеряли того, что было вложено в нас в детстве, юношестве… Поэтому и сейчас я трепетно отношусь ко всем воинским памятникам и обелискам. Благодаря тем возможностям, которые имею в своем распоряжении, за последние годы безвозмездно привели в порядок, реконструировали известные памятники. Среди них – стела «Брянск – город партизанской славы». Также за свой счет создали памятный знак на месте храма во имя преподобного Серафима Саровского в Парке железнодорожников в Фокинском районе города Брянска. Проводим работу по увековечению памяти погибших на СВО … Вот теперь памятник белорусским военным журналистам… Нам есть чем гордиться!

Искренне благодарен всем моим сотрудникам, коллегам, партнерам, которые принимают участие в этой бескорыстной благородной подвижнической деятельности! Мы в неоплатном долгу перед нашими предками- победителями!

Отдельную благодарность выражаю коллективу городского Дома культуры Володарского района под руководством Людмилы Симониной за содействие в проведении открытия памятника. Мероприятие состоялось на высшем уровне, – высказал теплые слова признательности Игорь Болунев.

В лесу раздался оружейный салют

В этот майский день вновь, как и восемь десятилетий назад, в брянском лесу прозвучали выстрелы. Ружейный салют в память о тех, кто освободил родную землю, защитил нашу Родину, кто в мае 1945 года разгромил фашизм…

Почетные гости снимают с монумента покрывало … и взорам присутствующих открывается величественный памятник в виде стилизованного Красного знамени, фрагмент землянки с навеки запечатленными в камне фотоаппарате-«Лейкой», журналистской планшеткой, чернильницей и керосиновой лампой …

На монументе можно прочесть строки из гимна Белорусской ССР и «Песни белорусских партизан» периода вой­ны. Здесь можно увидеть и «отпечатанную» в камне фронтовую газету и имена тех, кто в далеком 1941 году издавал ее на Брянщине. Их родная белорусская земля тогда стонала под пятой оккупантов, и они все помыслы отдавали делу ее освобождения, стремились быстрее разгромить врага и вернуться на свою малую родину, как тот расправивший крылья журавель-­бусел, застывший в полете над памятником …

И не зря перо к штыку гвардейскому

Приравняла на вой­не страна,

Скромному газетчику армейскому,

Как бойцу, вручая ордена.

После этих строф из стихотворения «Военные корреспонденты» поэта-­фронтовика Юрия Чернова слово предоставили учителю, кандидату исторических наук Валерию Ковеля. Он как руководитель музея Брянского фронта, хранитель памяти и боевого пути военных журналистов Брянщины живо и интересно рассказал об истории этого места. О том, как в трагическом 1941‑м здесь издавали две газеты – «На разгром врага» и «За Совецкую Беларусь». Рассказал Валерий Валерьевич и о той трагедии, которая произошла здесь в сентябре 1943‑го, когда журналисты после освобождения Брянска приехали отыскать спрятанные два года назад мешки со свинцовыми типографскими шрифтами. На обратном пути машина, наехав на мину, подорвалась. Журналисты Александр Воловец и Зоя Хмелевская погибли на месте, Владимира Хмелевского ранило в ногу, Александр Лапин был контужен … Тогда шрифты так и не нашли.

И бывает же такая удача, что перед открытием митинга к организаторам подошли сотрудники управления лесами, которые принесли найденные некоторое время назад в лесу те самые шрифты, которые ­когда-то искали журналисты! В торжественной обстановке шрифты были переданы в музей Брянского фронта.

К­огда-то в далеком 1939 году перед вой­ной в Брянске было создано военно-­политическое училище. В 1941 году училище было эвакуировано в тыл, и все годы вой­ны из его дверей на фронт отправлялись те, у кого было почетное право первым во весь рост стать под вражеским огнем и со словами «Вперед, за Родину!» увлечь бойцов в атаку. После вой­ны Брянское училище дислоцировалось в городе Львове. Об истории училища, о проводимой работе по увековечению памяти военных журналистов рассказал в своем выступлении на лесном митинге выпускник Львовского высшего военно-­политического училища, полковник в отставке Николай Сафронов. Рассказал Николай Николаевич и о том, как он организовал работу по созданию копии знамени училища, которое затем передал в Музей военной песни и музыки Центрального Дома Российской Армии.

Награды нашли героев

Как и положено, на торжественной части были вручены награды. Почетная грамота Белорусского землячества и памятная медаль, посвященная юбилею Красной Армии, были торжественно вручены Игорю Болуневу, благодаря которому и был изготовлен монумент.

Заместитель губернатора Виталий Свинцов вручил благодарность губернатора Брянской области заместителю председателя Белорусского землячества, начальнику управления проектных работ ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» Екатерине Стерлевой.

Почетной грамотой Белорусского землячества были награждены начальник Управления лесами Брянской области Владимир Дзубан, директор «Учебно-­опытное лесничество» Иван Шершнев и их сотрудники.

За содействие в проведении мероприятия Почетной грамотой Белорусского землячества был награжден Почетный караул, сформированный участниками военно-­исторического клуба «Брянский доброволец», действующий на базе Отделения Социального фонда России по Брянской области, которое возглавляет Татьяна Серяк. Почетной грамотой Белорусского землячества награжден и руководитель Брянского поискового объединения «Отечество» Александр Соболев.

В завершение церемонии награждения организаторы мероприятия Григорий Кожурин и Николай Голосов выполнили почетную миссию, возложенную на них руководством Союза писателей России.

– Приятно в год 80‑летия Победы вручить еще одну заслуженную награду, – объявил Григорий Кожурин, – Золотой Пушкинской медалью Союза писателей России «За большой вклад в русскую литературу» награждается активный участник Белорусского землячества, Председатель секции центральных библиотек субъектов Российской библиотечной ассоциации, заслуженный работник культуры России Светлана Степановна Дедюля. Под аплодисменты присутствующих Николай Голосов вручил заслуженную награду.

В завершение участники получили газету «Союзное вече», сувениры, сфотографировались у монумента и отведали солдатской каши с партизанским чаем.

– Нам очень бы хотелось, чтобы этот мемориальный комплекс стал достойным объектом показа не только для жителей Брянщины, но и для гостей из Белоруссии и всей России, – высказал пожелание на будущее Николай Голосов.

Благодарим членов оргкомитета студента-­историка Брянского госуниверситета Андрея Калюжного, журналиста Наталью Маклакову, ведущего Демьяна Кобзарь и Евгению Ефремкину.

СПРАВКА «КП»

Газета «За Совецкую Беларусь» издавалась Политуправлением Западного фронта на белорусском языке. Газета была рассчитана на партизан и жителей оккупированной территории Белоруссии, куда она доставлялось авиацией.

В редакции работали известные белорусские писатели и поэты, которые с началом вой­ны надели военную форму и стали фронтовыми журналистами. Редактором был Михась Лыньков. В редколлегию входили и сотрудничали с газетой: Янка Купала, Якуб Колас, Петрусь Бровка, Кондрат Крапива, Максим Танк, Кузьма Чорный, Алесь Кучар, Петрусь Глебка, Пимен Панченко и другие известные поэты и писатели.

Геннадий НЕВЕРОВСКИЙ. Фото И.Болунёва