Предсмертные граффити узников немецкого концлагеря нашли в Брянске

В Брянске на стенах бывших бараков, где содержались заключенные концлагеря «Дулаг-142», обнаружили надписи. Об этом сообщило издание «МК в Брянске».

Выцарапанные на кирпичах надписи, датируются, в том числе и периодом 1941 – 1943 годов. Их обнаружил главный энергетик одного из предприятий, которое действует на территории бывшего 85-го завода Евгений Власенков. О своей находке он сообщил главному редактору «МК в Брянске» Григорию Кожурину.

«Я работаю здесь уже более двух лет. Конечно, раньше слышал, что на месте 85-го завода в годы войны действовал концлагерь. Тем более, что сотрудники предприятия периодически ухаживают за памятником жертвам фашизма, который находится недалеко от нашего производства.

После того, как я неоднократно встречал публикации, в том числе и в вашем издании о планах более масштабного увековечения памяти советских граждан – заключенных концлагеря, я стал более внимательно присматриваться к помещениям, которые использовались фашистами под бараки для заключенных. По их периметру я обнаружил множество надписей. Некоторые из них относятся к послевоенному времени, но есть и такие на которых чётко читаются даты «1941» и «1943», – рассказал Евгений.

Григорий Кожурин вместе с Евгением обошли некоторые строения, где он обнаружил уникальные граффити. Вероятно, что эти записи действительно выцарапаны обреченными узниками концлагеря, которые таким способом пытались оставить память о себе. Некоторые из них различимы. Например, «Челябинская обл., Брединский р-он, к-з им. Сталина, МТФ. Мальцевой» или «Калера Юзапавишна, 1943». Есть надписи фамилий без даты — «Захаров И.Ф.». или наоборот, — дата рождения осталась, а фамилия на другом кирпиче оказалась сбита – «… рождения 1928». Попадали в лагерь не только не только славяне: на стене обнаружили мусульманское имя «Ильяс, (далее забито)» и дата «9/IV 43». Попадаются и еще даты «1943».

Внутри здания стены оштукатурены и покрашены. Вероятно, когда здесь будут вестись работы по созданию мемориала, то стены очистят от позднейших наслоений и под ними могут быть и другие надписи.

Кстати, к 30 июня 2023 года правительство Брянской области совместно с правительством России по поручению президента Владимира Путина должны определить источники финансирования разработки проекта музейно-мемориального комплекса «Дулаг-142». А к этому времени должны определить границы будущего мемориала и подготовить проект или его концепцию.

Пока на территории бывшего концлагеря продолжаются поисковые работы. Они позволят подтвердить или опровергнуть имеющуюся информацию о неизвестных местах возможных захоронений узников. Новые собственники территории проявляют инициативу в деле увековечения памяти погибших и готовы идти навстречу в этом благородном деле, отметили в «МК в Брянске».