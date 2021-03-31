Пробелы в законе позволяют брянским догхантерам призывать к убийству собак

Догхантеры имеют право безнаказанно выражать свое мнение.
В Брянске обострилась ситуация, связанная с ростом числа бездомных животных на городских улицах и их агрессивным поведением. Одновременно растет число тех, кто считает меры, принимаемые властями для борьбы с бродячими псами, недостаточными, и публично призывает к убийству животных.
Жестокое обращение с животными подпадает под уголовную статью, однако развития такие дела, как правило, не получают, что повышает градус накала ситуации.
На этой неделе жительница Брянска из-за стаи собак, обитающей в районе цирка, выдвинула чиновникам ультиматум: «Просьба принять меры, или меры приму я». Пост собрал в соцсетях тысячи просмотров, сотни «лайков» и десятки одобрительных комментариев и перепостов.
ИА «Город 32» поинтересовалось у эксперта юридическим аспектом подобных сообщений. Выяснилось, что пробелы в законодательстве позволяют догхантерам свободно выражать свое мнение.
«Как таковой ответственности за призывы к убийству бездомных животных ни в федеральном законодательстве, ни в законодательстве Брянской области не предусмотрено. Хотя в некоторых субъектах РФ приняты законы об административной ответственности именно за публичные призывы и публичное оправдание жестокого обращения с животными», – рассказал юрист юридического центра «Шаменков, Супроненко и партнеры» Юрий Шаменков.
Брянская область в число таких субъектов не входит.
При этом федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27 декабря 2018 года запрещает пропаганду жестокого обращения с животными и призывы к этому.
Но какая именно ответственность грозит нарушителям, закон не уточняет.
«И это явный пробел в законодательстве. Поскольку есть запрет, но нет ответственности за нарушение этого запрета», – отметил Юрий Шаменков.
Напомним, ранее руководитель регионального исполкома ОНФ в Брянской области Лариса Третьякова назвала владельцев домашних животных ответственными за рост числа бездомных собак.
Отчасти решить проблему поможет постоянный приют для животных, открытия которого добиваются активисты ОНФ.
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