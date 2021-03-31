Город32

В размножении бездомных собак в Брянске обвинили владельцев домашних животных

2021, 31 марта 11:37 Общество
В размножении бездомных собак в Брянске обвинили владельцев домашних животных
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Решением проблемы, по мнению экспертов, станет обязательная регистрация питомцев.

В Брянске не утихают споры о способах решения вопроса, связанного с большим количеством бездомных собак на городских улицах и их агрессивным поведением.

Напомним, на днях жительница Брянска, выпускница РАНХиГС при Президенте РФ, пригрозила собственноручно «вытравливать» собак, если власти неспособны решить проблему. Ее позицию в соцсетях поддержали сотни горожан.

«Призывы некоторых граждан к радикальному решению проблемы безнадзорных животных нужно рассматривать не только с точки зрения этики и гуманизма, но и как тревожный сигнал, как индикатор злободневности вопроса», – сообщила ИА «Город 32» руководитель регионального исполкома ОНФ в Брянской области Лариса Третьякова.

По закону, муниципалитет обязан отлавливать безнадзорных животных, стерилизовать их и отпускать на прежнее место обитания. По мнению Ларисы Третьяковой, в Брянске ответственные за отлов службы в целом с задачей справляются. В марте, напомним, по улице Почтовой в Бежицком районе открыли временный приют для животных. Одну из собак из приюта взял главный инженер городского дорожного управления.

Скоро в Володарском районе Брянска появится постоянный приют для бездомных животных – его открытия региональное отделение Народного фронта добивается уже несколько лет. Однако в первую очередь необходимо существенно повышать ответственность владельцев домашних животных, отмечает Лариса Третьякова.

«Ясно, что собаки в город не приходят ниоткуда – они остаются на улице из-за безответственности своих хозяев. Перед тем как взять себе питомца, нужно осознать, что это не забавная игрушка. Есть мнение, что собака – это источник повышенной опасности, как, например, оружие или автомобиль, и это действительно так. И уровень ответственности владельца животного должен быть соответствующим. Без этого приюты и зоозащитные организации мало что поменяют», – считает она.

Кроме того, сейчас на федеральном уровне обсуждается вопрос обязательной регистрации домашних животных.

«Пока неясно, когда будет принята эта норма и каков будет ее окончательный вариант, но идея, по-моему, здравая: просто так выбросить питомца на улицу у человека не получится», – заключила Третьякова.

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