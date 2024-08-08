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Туризму быть! В Брянске по Десне прошли водным походом

2024, 08 августа 10:00 Общество
Туризму быть! В Брянске по Десне прошли водным походом
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В минувшие выходные внимание отдыхающих на берегах Десны и рыбаков было привлечено необычным зрелищем – по реке двигалась флотилия из десятка байдарок, на которых были установлены флаги с надписью «Новые люди», а также военно-морские флаги СССР.

Оказалось, что мероприятие было проведено брянским отделением партии «Новые люди». Активисты партии организовали лодочный поход и посвятили его Дню Военно-Морского флота, который состоялся неделей раньше, а также приближающейся годовщине победы русского флота в морском сражении при Гангуте – 7 августа исполнится 310 лет этой первой победе русских моряков над шведским флотом. Непосредственное участие в Гангутском сражении принял царь Пётр Первый, получивший после победы звание вице-адмирала.

Для Брянска эти события очень близки. Не зря наш город называют колыбелью русского флота. После того, как в 1696 году Боярская дума в ответ на запрос царя приговорила (приняла указа), известный под названием «Морским судам быть», в Брянске была основано адмиралтейство и верфь, на которой развернулось строительство судов для войны с турками. Сначала строили струги, а затем и галеры. Александр Пушкин в своих  подготовительных материалах к книге «История Петра» писал: «Сверх воронежской Пётр устроил другую верфь в Брянске на реке Десне, на коей строились галеры». Здесь на берегу Десны были построены сотни боевых кораблей.

— Позже, в 1709 году, направляясь на Полтавскую битву, Пётр останавливался в Брянске. Поэтому, можно смело говорить, что мы с вами частично пройдём путём Петра Великого, — рассказал участникам похода, перед спуском на воду журналист, историк Григорий Кожурин, одевший ради похода тельняшку и фуражку с якорем.

История связи Брянска с судостроением продолжилось и после Петра Первого. В 30-х годах XVIII века деятельность верфи возобновилась. Здесь были построены галеры, прамы, дубель-шлюпки и бригантины. В последующем судостроение на Брянщине носило мирный характер. Мастера строили здесь деревянные «брянки» и «берлины» — так назывались суда для перевозки грузов.

Во второй половине XIX века на брянских заводах развернулось строительство пароходов для обеспечения судоходства по Днепру и его притокам. В 1961 году в Брянске, на машиностроительном заводе началась новая эпоха – строительства огромных, высотой с 5-этажный дом дизелей для океанских судов. Чуть больше полувека в нашем городе производили судовые дизеля. Всего их было выпущено более 1000. Совсем недавно, в 2012 году было принято решение прекратить это уникальное производство.

Сейчас руководство России рассматривает вопрос о возрождении судового дизелестроения. Будет ли оно возобновлено в Брянске или в другом регионе – время покажет.

Перед спуском лодок на воду к участникам похода обратился и директор группы компаний «Локомотив-Дизель-Сервис» Сергей Горелов. Он отметил, что байдарочный поход преследует ещё одну важную цель – обратить внимание на состояние туристической отрасли на Брянщине, необходимости её развития, создания туристической инфраструктуры, привлечения туристов и экскурсантов в наш интересный и богатый достопримечательностями регион. Как раз одним из объектов привлечения туристов на Брянщину может стать направление, связанное с историей развития водно-морской тематики. Всем счастливого плавания и семь футов под килем! – напутствовал брянских матросов и капитанов байдарок Сергей Горелов.

Участники похода прошли дистанцию от пляжа напротив спасательной станции напротив железнодорожного вокзала «Брянск-1» и до Черного моста. Ребята проплыли мимо завода «Брянский арсенал». Сейчас он остался по правую руку, а в петровское время шедшие сверху по Десне лодки оставляли завод по левой стороне. Дело в том, что раньше русло Десны проходило по озеру, которое сейчас известно под названием Старуха.

Интересным было прохождение под старым понтонным мостом, где вода реки, сжатая основанием моста, ускоряет своё течение. Однако, сложный участок был пройден без происшествий.

Напротив Набережной была сделана промежуточная остановка и участники, объединив свои лодки, устроили фотосессию на воде.

Далее прошли мимо места, где во времена Петра на воду спускали боевые галеры, а из воды до сих пор торчат брёвна, сваи и, при желании, можно прикоснутся к месту, где зарождался российский флот.

Завершился поход около памятника танкистам-освободителям Брянска. У подножия монумента всем участникам были вручены памятные знаки с военно-морской символикой.

— Всем, принявшим участие в сегодняшнем сплаве, респект и большое спасибо! – написал Григорий Кожурин отзыв в чате сплава, — по завершению похода даже наяву почувствовалось, что мы — единая команда. Я сам впервые прошёл этим коротким, но интересным маршрутом. Очень понравилось. Надеюсь и остальные испытали такие же чувства.

Кстати, 6 августа Брянск посетил лидер партии «Новые люди», руководитель фракции этой партии в Государственной Думе Алексей Нечаев, который в юности занимался парусным спортом. На встрече с лидером партии его сторонники рассказал о проведённом три дня назад лодочном походе по Десне, на что Нечаев ответил, что сам до сих пор ходит под парусом.

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