Брянская пенсионерка получила условный срок за поджог автомобиля по указанию телефонных злоумышленников. Об этом сообщили в пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Фокинский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о умышленном повреждении чужого имущества путем поджога. Приговор выслушал 77-летняя жительница областного центра.

21 декабря 2024 года пенсионерка из канистры облила бензином автомобиль, припаркованный рядом с отделом полиции. С помощью зажигалки она подожгла машину. Владельцу был причинён значительный ущерб.

Подсудимая признала свою вину и возместила ущерб. Она пояснила, что по телефону ей позвонил неизвестный. Он и потребовал, чтобы женщина совершила преступление. Якобы это нужно было для проведения правоохранительной операции.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы. В законную силу решение не вступило.