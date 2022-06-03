В Брянске простились с водителем, погибшем при взрыве у БГУ

Эрику Тасоеву было 60 лет.
2 июня в Брянске простились с водителем Брянского государственного университета имени академика Петровского Эриком Тасоевым.
Он погиб утром 30 мая в результате взрыва газового оборудования в «ГАЗели», припаркованной у вуза. Еще два человека получили травмы.
«Коллектив нашего университета понес тяжелую невосполнимую утрату. Трагически оборвалась жизнь замечательного человека, высокопрофессионального специалиста, опытного наставника, человека большой души и сердца, водителя административно-хозяйственного управления Эрика Дмитриевича Тасоева. Практически вся его трудовая деятельность связана с Брянским госуниверситетом, которому было отдано почти 40 лет жизни. Трудно подобрать слова, чтобы в полной мере передать скорбь, овладевшую всеми, кто знал Эрика Дмитриевича. Это был чрезвычайно скромный, необыкновенно отзывчивый, душевно щедрый, бескорыстный и доброжелательный человек, настоящий друг и надежный товарищ. Он всегда жил интересами родного университета, был сопричастен к большим и малым делам его истории. Эрик Дмитриевич был не просто водителем – он был в прямом смысле этого слова незаменимым человеком, большим тружеником, бескорыстно готовым прийти на помощь и оказать поддержку всем, кто в них нуждался. Его любили и взрослые, и дети, его соучастия, большого сердца хватало и на родных и близких, и на порой вовсе незнакомых людей. Горе пришло в семью, потерявшую любимого мужа и отца, заботливого дедушку, внимательного свекра. Искренняя скорбь овладела десятками и десятками людей не только в масштабах университета, но и за его пределами», – говорится в сообщении Брянского госуниверситета.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело. По одной из версий, причиной ЧП могло стать нарушение правил эксплуатации газового оборудования автомобиля.
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