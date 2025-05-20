188 самбистов выступили на всероссийском турнире в Брянске. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Брянске состоялись всероссийские соревнования по самбо памяти монаха-воина Александра Пересвета.

На турнир собрались 188 юношей 14-16 лет из Брянской, Воронежской, Калужской, Смоленской, Московской, Нижегородской, Новгородской и Луганской областей, а также Москвы.

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска семь раз поднимались на пьедестал почёта. Первое место заняли Дмитрий Степин и Егор Колесников. Серебряным призёром стал Иван Лифанов. Бронзовые медали завоевали Лев Симбирев, Богдан Козлов, Илья Волохов и Эдуард Чувин.