Брянская дзюдоистка стала призёром Чемпионата России

Брянская спортсменка стала призёром Чемпионата России по дзюдо в Кемерово. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Кемерово прошёл Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин. На турнире собрались 159 борцов из 59 регионов.

В финале возрастной категории до 52 кг встретились спортсменка Центра спортивной подготовки Брянской области, Мастер спорта Росии Татьяна Цыганкова и чемпионка первенства России до 23 лет Глафира Борисова. «Золото» досталось петербурженке. Брянская дзюдоистка стала серебряным призёром турнира.