Брянская мэрия наградила лучших спортсменов города сертификатом на 30 тысяч

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров и глава города Марина Дбар провели торжественный прием победителей смотра-конкурса среди муниципальных спортивных учреждений.

Церемония награждения проводится в Брянске второй год подряд и собирает лучших спортсменов, тренеров, а также руководителей городских спортшкол.

Элиту брянского спорта чествовали в трех номинациях. 12 человек, ставших в 2020 году победителями и призерами соревнований международного уровня, отметили в номинации «Лучший спортсмен». 10 человек – в номинации «Лучший тренер». В номинации «Лучший руководитель муниципального спортивного учреждения» распределили золото, серебро и бронзу по итогам баллов, набранных спортшколами в ходе смотра-конкурса.

«В связи с пандемией коронавируса в прошлом году спорт пережил непростые времена. Но я убежден, что даже экстремальные ситуации не смогут помешать человеку, нацеленному на победу. Пример тому каждый из вас. Благодаря вашему мастерству, огромному трудолюбию, упорству, таланту мы увидели ряд ярких спортивных побед, которыми гордится не только Брянск, но и вся страна», – отметил глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

«Профессиональный спорт – это, конечно, работа для избранных людей. Ваши высокие достижения – это результат огромной самоотдачи, мужества и преодоления себя. Я желаю вам новых побед и свершений», – в свою очередь сказала глава города Брянска Марина Дбар.

Лучшим представителям брянского спорта вручили грамоты, памятные призы и сертификаты на 30 тысяч рублей. Отдельно поздравили тренеров, у которых в прошлом году был юбилей – из 10 награжденных наставников пятеро отметили круглые даты.

Полный список награжденных можно посмотреть на сайте городской администрации.