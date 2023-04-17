Брянские гиревики завоевали пять медалей в Калуге

Брянские гиревики завоевали пять медалей на Чемпионате ЦФО в Калуге. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Чемпионат Центрального федерального округа по гиревому спорту завершился в Калуге. Там собрались порядка двухсот спортсменов из 17 регионов страны, в том числе и Брянской области.

В эстафете команда Алексея Кузьменкова, Владимира Дворцова, Андрея Мухитова и Юрия Лукьянчикова завоевали серебряную награду. Брянцы уступили сборной Белгородской области.

В толчке по длинному циклу бронзовые медали получили Карина Фукс, Виктория Альянова, Андрей Мухитов и Сергей Проничев.