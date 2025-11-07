Брянская гроссмейстер стала чемпионкой мира по спорту слепых Турции. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Бельди би в Турции прошёл чемпионат мира по шашкам-64 среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

В сборную России по спорту слепых вошла тотально-незрячая гроссмейстер из Брянска Любовь Волкова. В классической программе в финале она одержала две победы над соперницами. Любовь Волкова вновь стала чемпионкой мира.

Всего сборная России по спорту слепых завоевала 22 медали, в том числе 12 – золотых.