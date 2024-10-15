Брянские паралимпийцы завоевали пять медалей на фестивале в Сочи

Брянские паралимпийцы завоевали пять медалей на фестивале Всероссийского общества инвалидов в Сочи. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В центре «Сириус» в Адлере прошёл всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль ВОИ «Сочи 2024». В семи видах спорта участвовали свыше 400 спортсменов с инвалидностью из 54 регионов России.
Команда Брянской областной выступала в лёгкой атлетике, пауэрлифтинге, пулевой стрельбе и дартсу. В брянской команде оказался самый молодой 18-летний спортсмен.
Соревнования по пауэрлифтингу среди мужчин в весовой категории до 59 килограммов выиграл брянец Никита Абрамов. Марина Фомичёва завоевала «серебро» в этой же дисциплине среди женщин в весовой категории до 55 килограммов.
Также брянские атлеты в беге на 100 метров дважды стали бронзовыми призёрами. А Владимир Шестаков поучаствовал в «Шоу талантов» с номером «Пара-карате». Он стал призёром конкурса.
«В общекомандном зачете брянская команда заняла 13 место из 54-х. Это конечно хороший результат, но нам ещё есть куда стремиться. Участие в фестивале такого уровня и масштаба стало для спортсменов очень полезным опытом»,— отметил председатель Брянской областной организации ВОИ и руководитель команды Вячеслав Белин.
09.10.2024 11:49
Деловые связи
Смоленщина наращивает экспорт. За первое полугодие 2024 года объём поставок увеличился более чем на 4% и составил почти $610 млн. Основными внешними рынками наших предприятий стали Белоруссия, Египет, Казахстан, Китай, Турция, Алжир, Узбекистан и Индия. Причём экспорт в Казахстан и в Китай вырос вдвое, а поставки в Индию – почти в 100 раз (правда, изначально
09.10.2024 11:41
Под крылом самолёта
Сотрудничество региона с корпорацией «Тактическое и ракетное вооружение» по развитию производства гражданской продукции стало темой обсуждения на заседании Совета директоров КТРВ, которое прошло с участием его генерального директора Бориса Обносова и губернатора Василия Анохина. Напомним, что частью корпорации является Смоленский авиационный завод. В настоящее время правительство региона оказывает предприятию содействие в запуске проекта по производству
09.10.2024 11:40
Жильём обеспечим
Для привлечения кадров на периферию и поддержки уже работающих специалистов в регионе возводят жильё. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» стартовало строительство многоквартирных и частных домов в Дорогобужском, Сафоновском, Руднянском и Глинковском районах. По словам губернатора Василия Анохина, планируется ввести 5 тысяч кв. м жилья. Это почти в 5 раз больше, чем за предыдущие 3
09.10.2024 11:39
Не в прибыли дело
Как в регионе поддерживают НКО. Поисковое движение, волонтёры, молодёжные активисты, НКО, работающие с уязвимыми группами населения и участвующие в сборе помощи бойцам СВО… Сфера деятельности смоленских общественников обширна и растёт с каждым годом. Равно как и число таких организаций. На сегодняшний день в Смоленской области активно работают 1267 НКО. Для их поддержки выстроена целостная система