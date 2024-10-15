Брянские паралимпийцы завоевали пять медалей на фестивале в Сочи

Брянские паралимпийцы завоевали пять медалей на фестивале Всероссийского общества инвалидов в Сочи. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В центре «Сириус» в Адлере прошёл всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль ВОИ «Сочи 2024». В семи видах спорта участвовали свыше 400 спортсменов с инвалидностью из 54 регионов России.

Команда Брянской областной выступала в лёгкой атлетике, пауэрлифтинге, пулевой стрельбе и дартсу. В брянской команде оказался самый молодой 18-летний спортсмен.

Соревнования по пауэрлифтингу среди мужчин в весовой категории до 59 килограммов выиграл брянец Никита Абрамов. Марина Фомичёва завоевала «серебро» в этой же дисциплине среди женщин в весовой категории до 55 килограммов.

Также брянские атлеты в беге на 100 метров дважды стали бронзовыми призёрами. А Владимир Шестаков поучаствовал в «Шоу талантов» с номером «Пара-карате». Он стал призёром конкурса.

«В общекомандном зачете брянская команда заняла 13 место из 54-х. Это конечно хороший результат, но нам ещё есть куда стремиться. Участие в фестивале такого уровня и масштаба стало для спортсменов очень полезным опытом»,— отметил председатель Брянской областной организации ВОИ и руководитель команды Вячеслав Белин.