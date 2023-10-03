Брянские спортсмены завоевали 11 медалей на Чемпионате мира

Чемпионат и Первенство мира по полиатлону пошли в городе Сасово Рязанской области. На соревнования приехали спортсмены из России, Казахстана, Беларуси и Узбекистана.

Брянские спортсмены завоевали 11 наград. Так, в троеборье с бегом победил Максим Подтыкайлов. Воспитанник спортшколы «Электрон» из города Дятьково Георгий Репин завоевал «золото» и «бронзу» троеборье с бегом и лыжероллерной гонкой. Спортсменка «Электрона» Светлана Селезнева в этих же дисциплинах получила две серебряные награды. Также на счету юных брянцев одно «серебро» и пять бронзовых медалей.

А среди спортивных клубов команда спортшколы «Электрон» заняла третье место среди детей 12-16 лет и юниоров 18-23 лет.