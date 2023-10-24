Брянские волейболистки стали вторыми на Чемпионате России

В Обнинске Калужской области произошёл первый тур Чемпионата России по волейболу среди женщин. В нем участвовала команда БГСК «Спартак». В заключительном матче брянские спортсменки обыграли местный клуб. Матч закончился со счётом 3:2. Брянский «Спартак» стал вторым на Чемпионате.

Брянские волейболистки завоевали «серебро» на первом этапе Чемпионата России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Движение автомобилей через железнодорожный переезд в Кардымовском районе Смоленской области будет закрыто 27 октября на время ремонта Движение автомобилей через железнодорожный переезд, расположенный в районе деревни Тверицы Кардымовского района Смоленской области будет закрыто 27 октября с 10:00 до 14:00. Это связано с плановыми ремонтными работами, необходимыми для обеспечения безопасности и надежности перевозок. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги можно воспользоваться переездом вблизи станции Присельской. Московская железная дорога просит водителей с

За чистоту и порядок В районе храма Спаса Нерукотворного Образа (Окопной церкви) в Смоленске прошёл субботник по благоустройству территории памятного места, организованный в рамках областного мероприятия. Во время очередного масштабного субботника волонтёры и добровольцы убирали мусор и опавшую листу и занимались сносом старого ограждения, чтобы подготовить площадку для установки нового забора. — Призыв губернатора области Василия Николаевича Анохина принять

Счёт на минуты В России каждые 90 секунд у кого-то случается инсульт. Главный внештатный ангионевролог Министерства здравоохранения Смоленской области — заведующая отделением для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница», кандидат медицинских наук Анна Синельщикова в рамках Недели борьбы с инсультом рассказала о том, как избежать сосудистой катастрофы и что предпринять, если инсульт