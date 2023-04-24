Брянский «Спартак» обыграл 15-кратного чемпиона страны по американскому футболу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На стадионе «Спартак» в Брянске прошёл первый матч Суперлиги чемпионата России по американскому футболу. Команда «Спартак» — дебютант турнира — принимала на своём поле 15-кратного чемпиона страны — клуб «Патриоты» из Москвы. Брянские спортсмены сотворили сенсацию. Они обыграли московский клуб со счетом 28:13.

«Спартак» – первая команда из игровых видов спорта в Брянской области, которая в современной истории играет в Высшем дивизионе Чемпионата России. В прошлом сезоне они победили в чемпионате в Первой лиге-2022. Помимо брянцев в турнире участвуют только команды из Москвы и Санкт-Петербурга.