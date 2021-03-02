Брянский спортсмен стал десятикратным чемпионом России

Артем Осипенко победил на первенстве в Оренбурге и собирается на чемпионат мира по самбо.

Уроженец Брянщины самбист Артем Осипенко победил на первенстве страны, состоявшемся в Оренбурге, и стал десятикратным чемпионом России по самбо.

Об этом сообщил официальный канал правительства Брянской области в Телеграме.

Осипенко на первенстве России впервые выступил в новой для него весовой категории более 98 килограммов.

Теперь Артем Осипенко собирается на чемпионат мира по самбо, который пройдет в Москве 16-18 ноября. Спортсмен является восьмикратным чемионом мира и капитаном российской сборной.