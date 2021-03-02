Брянского спортсмена поздравил с победой президент

Глава государства направил поздравительную телеграмму лыжнику Александру Большунову.

Президент России Владимир Путин поздравил лыжника с Брянщины Александра Большунова с победой на чемпионате мира.

«Уважаемый Александр Александрович! Поздравляю Вас с триумфом в немецком Оберстдорфе. Вы выдержали жесточайшую спортивную конкуренцию и вновь убедительно доказали, что достойны быть первым на самых важных, престижных стартах. И конечно, своей победой порадовали тренеров и наставников, всех поклонников лыжных гонок в нашей стране. Желаю Вам здоровья, благополучия, новых успехов», — говорится в тексте подздравления главы государства спортсмену.

Титул чемпиона мира спорстмен окончательно завоевал на состоявшихся 27 февраля соревнованиях в немецком Оберсдорфе.