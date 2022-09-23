«Динамо-Брянск» уступили «Родине-2»

Брянские динамовцы потерпели первое поражение в сезоне на встрече с московской командой.

В Москве на стадионе «Спартаковец» прошёл матч 12-ого тура Первенства Второй лиги 2022/23. На поле «Динамо-Брянск» встретился с «Родина-2».

В начале второго тайма соперники забили гол в ворота динамовцев. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Родины-2». Это стало первым поражением команды с начала сезона.

Следующий встреча у «Динамо-Брянск» с домодедовским «Пересветом» на своем поле.