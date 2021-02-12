«Лыжню России» в Брянске перенесли на 27 февраля

Причиной переноса гонки стал в том числе и сильный снегопад.

Традиионная гонка «Лыжня России» в Брянске в этом году пройдет 2021 февраля.

Кака сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса, причиной решения о переносе гонки стал разгул стихии в регионе, в частности, сильный снегопад.

Аналогичные решения уже приняли власти Новосибирской, Томской и Кемеровской областей и Хакасии. В этих сибирских регионах решение было принято из-за сильных морозов.

На Брянщине продолжаются сильные снегопады, что заставляет коммунальные службы простивостоять снежным завалам на дорогах в усиленном режиме.

Изначально «Лыжня России» должна была состояться завтра, 13 февраля.