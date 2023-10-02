Три медали завоевали брянские самбисты в Карелии

Три медали завоевали брянские самбисты на Всероссийских соревнованиях в Карелии. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Лахденпохья Республики Карелия прошли Всероссийские соревнования по боевому самбо среди мужчин. Турнир посвящён генерал-лейтенанту Валентину Чуйкину и 100-летию Общества «Динамо».

На соревнованиях выступили самбист брянской спортшколы по борьбе. В весовой категории 98 кг первым стал Антон Мамонов. Серебряная награда в весовой категории 64 кг досталась Дмитрию Марченко. Бронзовую медаль завоевал Дмитрий Кушиков Дмитрий в категории 79 кг.

Сборная Брянской области стала бронзовым призером в общекомандном зачёте.