Государство может доплатить молодым брянцам по 12 тыс. рублей в месяц

С сегодняшнего дня на всей территории России, включая Брянщину, начали работать условия назначения доплаты от государства молодым специалистам. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Условий начисления выплаты несколько: претендент должен быть выпускником высшего или среднего профессионального учебного заведения, быть младше 30 лет, иметь профессию из списка социально или экономически значимых и не иметь опыта работы.

Выплата будет делаться на протяжении первого года работы молодого специалиста и составит 12 тыс. рублей в месяц, а если он переехал в другой город и не получил там служебное жилье — 22 тыс. рублей.

О реализации этой меры поддержки на Брянщине информации пока нет. Но, например, в Приморском крае до среды был завершен прием заявок от предприятий, готовых воспользоваться этой мерой поддержки молодых кадров. Деньги достанутся молодым специалистам, которые пройдут конкурсный отбор на предложенные ими вакансии. Этот отбор стартовал сегодня.