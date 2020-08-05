В Брянске полицейские пресекли деятельность группы «обнальщиков»

В Брянске полицейские задержали трех человек, подозреваемых в создании схемы по обналичиванию денег и содействии предприятиям в уклонении от уплаты налогов. Об этом накануне сообщило УМВД по Брянской области.

По версии следствия, эту деятельность подозреваемые вели с 2015 по 2020 год, используя 98 компаний и ИП, которые были оформлены на подставных лиц.

Для придания операциям законного вида подозреваемые заключали фиктивные сделки между этими субъектами хозяйственной деятельности. Движение денег по документам проходило как оплата за якобы приобретенные товары и услуги, в частности, стройматериалы.

По предварительной информации, оборот «обнальщиков» за пять лет составил 800 млн рублей, а прибыль — 33 млн рублей.

При обысках у них нашли компьютеры, телефоны, цифровые носители информации, банковские карты, бухгалтерские документы, печати и другие вещественные доказательства инкриминируемой им незаконной деятельности.

Все трое задержаны. Один находится в следственном изоляторе, двум другим суд избрал мерой пресечения запрет на совершение ряда действий.